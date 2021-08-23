Solo alpinistten 5 günde 5'inci zirve tırmanışı

Solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, Anadolu Parsı unvanı için '81 il 81 Zirve Solo Tırmanış' projesi kapsamında 5 günde 5'inci zirve olan Malatya Beydağı’na tırmandı.

Türkiye’nin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Türkiye’nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, kendisinin geliştirdiği ‘81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı’ projesini sürdürüyor. Cennet, projesi kapsamında 27’nci tırmanışını Malatya’da bulunan 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Beydağı’nda gerçekleştirdi. Art arda 5 farklı ilde 5. zirveye tırmanarak bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Cennet, "Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun vermiş olduğu dağcılık yüksek irtifa eğitimlerini aldım. Spor tırmanış hakemliği yapıyorum. Bilgilerim ve becerilerim dahilinde bir projeyi hayata soktum. Projemin ismi "81 ilde, 81 zirve Solo Tırmanış" projesi. Projenin içeriği 81 ilimizdeki en yüksek dağlarının zirvelerinde solo tırmanış yapılması ve 81 ilin en yüksek dağlarında yapılan solo tırmanış sonucunda ‘Anadolu Parsı’ unvanı verilmesi yönünde bir projedir. Proje kapsamında daha önce Ağrı Dağı’nda 5 bin 137 metrede yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün, 2 gece kalarak Türk dağcılık tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştim. Hemen 2 defa ayrı ayrı olmak üzere 3 günde art arda 3 farklı yerde, 3 zirveyi gerçekleştirmiştim. Bugün de Malatya’nın Beydağı’nda zirveyi gerçekleştirdim. Beydağı zirvesine tırmanışın önemi; ilk defa art arda 5 günde, 5 farklı ilde, 5 farklı zirveyi gerçekleştirdim. Son il ve zirve Beydağı oldu. Daha önceden Bolu Köroğlu dağı, Amasya Akdağ, Nevşehir Aşıklı dağı, Erzurum Palandöken ve beşincisi olan Malatya Beydağı’nı bitirerek Türk dağcılık tarihinde bir ilke imza atmış oldum” diye konuştu.

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