İş yerinde fareden korkan çalışanın yere düşme anı kamerada

Taksi faciası: Ölü ve yaralılar var

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, dijital ürün satışı yapılan mağazada çalışan Atilla Durdu´nun, ayağının yanından geçen fareyi görünce panik yapıp yere düştüğü anlar, kameraya yansıdı.

İnönü Caddesi´nde dijital ürün satışı yapılan mağazada çalışan Atilla Durdu'nun yanından fark geçti. Fareden korkup zıplayan Durdu, yere düştü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü. O anda yaşadıklarını anlatan Atilla Durdu, düşünce belinin ağrıdığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-23 14:48:24



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