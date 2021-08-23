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Malatya'da Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali

DHA

Malatya'da Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde, 'Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali' bu yıl 68'inci kez düzenlendi.
Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, bu yıl 68'inci kez, 20-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin ilk gününde yöresel ürünler pazarı ve dinlenme salonu açılışı yapıldı. Geçen cumartesi, trap atışları, yemek, kavun ve bal yarışmaları ve müzik şöleniyle devam eden festival, son gününde yapılan geleneksek Zengibar Karakucak Güreşleri ile tamamlandı. Güreşlerde Ali Rıza Kaya 'başpehlivan' olurken, iş insanı Vehbi Güzel de 'güreş ağası' seçildi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-08-23 15:12:36

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