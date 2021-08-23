Başhekim Deniz: “Hedefimiz Covid-19 sürecini en iyi şekilde yönetmek”

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Serdar Deniz, Pandemiyle birlikte sağlık alanında birçok değişiklik yapıldığını, amaçlarının pandemi sürecini ve bu süreç içerisinde hastaneye gelmekte çekinen diğer hastaları tedavi etmek olduğunu söyledi.

Başhekim Doç. Dr. Serdar Deniz hastanenin işleyişi, sağlık sistemindeki süreci en iyi şekilde yürütme hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan ve Doçentliğini Halk Sağlığı Uzmanlığı alanında alan Doç. Dr. Serdar Deniz, ana hedeflerinin Covid19 Pandemi sürecini yönetirken aynı zamanda Covid19 pandemi sürecinin dışındaki diğer hastaların tedavilerinin yapmak olduğunu ifade ederek, “Bundan sonraki süreçte Covid 19 pandemi nedeniyle sağlık hizmetleri sunumunda belirli ayarlamalara ve değişikliklere ihtiyaç duyuluyor. Asıl hedefimiz pandemi süreci atlatılana kadar hem pandemi sürecini iyi organize edebilmek hem de pandemi süreciyle birlikte, hastanemize başvurmak çekinen veya başvurusu kısıtlanan hastalarımızın tedavilerini organize edebilmek. Çünkü sadece Covid 19’ a ilişkin yaklaşım sergilendiiği zaman bunun dışında kalan hastalarımızın sağlık problemlerini çözmekte çok gecikebiliyoruz. Ana hedefimiz Covid 19 pandemi sürecini yönetirken aynı zamanda Covid 19 dışındaki hastalıkları yaşlılar, kronik hastalar, özellikle kanser hastalarının tedavilerinin planlanmasına ilgi göstereceğiz” şeklinde konuştu.

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