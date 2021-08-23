Zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların sağlığı ve güvenliği için gıda ve etiket denetimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca dilenci ve seyyar satıcılarla ilgili denetimlerini de gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler denetimler kapsamında pandemi kurallarına yönelik denetimler başta olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan yerlerle birlikte dilenci ve seyyar satıcı denetimlerine devam ediyor.

Yapılan denetimlerle ilgili bilgiler veren Zabıta Şube Müdürü Mehmet Kemal Kargı, “ Zabıta Daire Başkanlığı olarak 2021 yılının ilk sekiz ayında market, manav, balıkçı, fırın ve unlu mamuller gibi gıda üretimi ve satışı yapılan yerlerde 3 bin 697 adet iş yerinin denetimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde ruhsat kontrolleri ve yaya kaldırımları işgalleri denetlenmiştir. Dilenci ve seyyar satıcı denetimlerimizi de bu süre içerisinde sürdürüyoruz. Koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için toplum sağlını ve kamu düzenini korumak amacıyla ilimizde faaliyet gösteren iş yerlerinde sosyal mesafeye uyulması, maske ve dezenfektan bulundurmak gibi hijyen kurallarına yönelik koronavirüs denetimlerimizi yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, kabahatler kanunu ve tüketiciler kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda halkımızın sağlığını sürekli olarak tehdit edecek unsurların oluşmaması için denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımız tarafından tespit edilen olumsuzlukların da tarafımıza Alo 153 veya 444 51 44 numaralı çağrı merkezlerinden bildirilmesi sonrasında ilgili denetimler de gerekli işlemler de yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.