İnşaat sektöründeki sıkıntıları masaya yatırdılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnşaat sektöründeki sıkıntıları masaya yatırdılar

İHA

İnşaat sektöründeki sıkıntıları masaya yatırdılar

Malatya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetim kurulu, Malatya İnşaat Müteahhitler Derneği'ni (MİMDER) ziyaret ederek, inşaat sektöründeki sıkıntılar hakkında istişarelerde bulundu.
MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Malatya’nın gelişiminde derneklerin katkısının olduğunu ifade ederek, “MÜSİAD Başkanına ve yönetim kurulu üyeleriyle sektörün sıkıntılarını istişarede bulunup, tecrübelerinden faydalanacağız. Malatyamızın sivil toplum kuruluşları ve başarılı yürüteceği işler Malatya’nın gelişiminde ve derneklerin katkısı fazlasıyla ortada, MÜSİAD Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, salgınla birlikte inşaat sektöründe artan malzeme fiyatlarına ve sektörün sıkıntılarına değinerek, "Türkiye ekonomisi ve istihdam alanında önemli bir yere sahip olan bu sektör aynı zamanda iki 100'den fazla alt sektörü beslemekte, Türkiye ekonomisinin yüzde 30’una hükmetmektedir. Salgınla birlikte üretim sürecinin aksamasıyla birlikte 2021 yılında her sektörde faaliyetleri ciddi anlamda etkiledi. Özellikle inşaat sektöründe bu etki daha fazla görüldü. Malzeme fiyatlarının ciddi artması, artan konut talebi, kentsel dönüşümden kaynaklı sorunlar, maliyetlerin azalmadan artmaya devam etmesi, konut faizlerin çok yüksek olması, sektörün önündeki en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da yolculara korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Malatya’da yolculara korona virüs uyarısı
Zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor
MTÜ’den saf bal üretimi
YEREL HABERLER MTÜ’den saf bal üretimi
Aranması olan 18 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aranması olan 18 şahıs yakalandı
Başkan Güder ile mahalle buluşmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Güder ile mahalle buluşmaları sürüyor
Başhekim Deniz: “Hedefimiz Covid-19 sürecini en iyi şekilde yönetmek”
YEREL HABERLER Başhekim Deniz: “Hedefimiz Covid-19 sürecini en iyi ...
Malatya'da Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
YEREL HABERLER Malatya'da Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür ...
İş yerinde fareden korkan çalışanın yere düşme anı kamerada
YEREL HABERLER İş yerinde fareden korkan çalışanın yere düşme anı ...
Yeni Malatyaspor Göztepe’ye kaybetmiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Göztepe’ye kaybetmiyor
Fare korkusundan tepetaklak oldu İş yerine giren fare tepetaklak yere düşürdü, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Fare korkusundan tepetaklak oldu İş yerine giren fare ...
Solo alpinistten 5 günde 5'inci zirve tırmanışı
YEREL HABERLER Solo alpinistten 5 günde 5'inci zirve tırmanışı
Tetteh'den altın değerinde gol
YEREL HABERLER Tetteh'den altın değerinde gol
Yeni Malatyaspor puanla tanıştı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor puanla tanıştı
Otomobilin bagajında 11 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin bagajında 11 kilo 450 gram uyuşturucu ele ...
Malatya'da 11 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da 11 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
Başkan Güder, esnafların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Güder, esnafların sorunlarını dinledi
Mimar Sinan Lisesi’nde aşure etkinliği
YEREL HABERLER Mimar Sinan Lisesi’nde aşure etkinliği
‘Kayısının Malatya ekonomisine katkısı’ konferansı yapıldı
YEREL HABERLER ‘Kayısının Malatya ekonomisine katkısı’ konferansı ...
Minibüsçü ve servisçilerden Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti Gürkan: “Malatya’daki minibüsçü ve servisçi kardeşlerimiz yüzümüzün akıdır”
YEREL HABERLER Minibüsçü ve servisçilerden Başkan Gürkan’a teşekkür ...
Malatya'daki bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'daki bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı
Rektör Karabulut’tan apiterapi vurgusu
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan apiterapi vurgusu
Malatyalılardan "kayısı bizim" tepkisi
YEREL HABERLER Malatyalılardan "kayısı bizim" tepkisi
Başkan Çınar, ateş kahramanlarını ziyaret etti Çınar: “Rabbim böyle felaketlerden bizleri korusun”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, ateş kahramanlarını ziyaret etti Çınar: ...
AK Partili Açıkkapı: “Gidilmeyen kapı, sıkılmayan el bırakmayacağız”
YEREL HABERLER AK Partili Açıkkapı: “Gidilmeyen kapı, sıkılmayan el ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.