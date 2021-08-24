Malatya'da bir süredir yakınlarının haber alamadığı 62 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şehit Mehmet Kurnaz Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında babasıyla birlikte yaşayan M.T. sabah 10.00 sularında ayrıldığı ikametine gün içiresinde belirli aralıklarla 3 defa gelerek girmek istedi.

Kapının açılmaması üzerine M.T. durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde Tahir Tanrıverdi'yi yatağında hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tahir Tanrıverdi'nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin ikamette yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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