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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evine 43 yıldır kendi yaptığı köprüden ulaşıyor

İHA

Evine 43 yıldır kendi yaptığı köprüden ulaşıyor

Malatya’da evinin önünden sulama kanalı geçen Abdullah Yeşilyurt, yol ile bağlantısını kanal üzerine yaptırdığı 8 metre uzunluğundaki ve 1,5 metre genişliğindeki köprüyle sağlıyor. Evine başka giriş bulunmayan Yeşilyurt, çelik köprüyle 43 yıldır sıkıntısız bir şekilde evine ulaşabiliyor.
Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Abdullah Yeşilyurt, evine ulaşmasına engel olan sulama kanalına karşı köprüyle çözüm buldu. Yeşilyurt'un Kanalboyu Sokak'ta bulunan müstakil evinin yol ile bağlantısı, sulama kanalından dolayı kesildi. Evine ulaşmak için karayolu bulunmayan Yeşilyurt, çözümü kendi imkanlarıyla 8 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde köprü yapmakta buldu. Yeşilyurt’un evine ulaşım için tek çaresi olan çelik köprü, 43 yıldır sıkıntısız bir şekilde kullanılıyor. Kanal üzerinde bulunan köprü, görüntüsüyle de çevredeki vatandaşların dikkatini çekiyor.

“Başka geçişimiz yoktur”
Komşularını rahatsız etmemek için sulama kanalı üzerine köprü inşa ettiğini belirten Yeşilyurt, “1978’de burayı aldım, 1978’de de köprü yaptım. 1980’de evi yaptırdım, evi yaptırdığım zaman burada hiç ev yoktu. Yukarı tarafta tek tük ev vardı, ben lojmanda oturuyordum. Yolda yoktu, su işlerinin 1 metre yolu vardı. O da iptal oldu. Kanalın alt tarafındaki bu yol geçerli. Geçiş olmadığı için kimseyi rahatsız etmedim, komşularımı da rahatsız etmedim. 1978’de izinli olarak bu köprüyü yaptım. 43 yıldır bu köprüyü kullanıyorum. Çelikle takviye attırdım. Başka geçişimiz yoktur. Sadece köprüm var. Köprüyü çok beğeniyorlar. Altından derme kanalı geçiyor. Benim evime giriş köprü. Başka geçiş yok. genişliği 1,5 metre boyu da 8 metre” şeklinde konuştu.

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