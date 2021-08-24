Yeni Malatyaspor 5 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi

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Taha AYHAN / MALATYA (DHA) Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, kulüpte bulunan 5 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 5 futbolcusunu kiralık olarak gönderdiğini açıkladı. Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız; Doğukan Emeksiz Afjet Afyonspor'a, Yakup Alkan Ergene Velimeşe SK'ya, Burak Kavlak Esenler Erokspor'a, Ogün Özçiçek ve Hüseyin Ekici Adıyaman 1954 SK'ya 1 yıllığına kiralanmıştır. Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-24 14:19:06



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