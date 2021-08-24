Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na Ercan Altın atandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, halkla ilişkiler konusunda uzmanlığını yaptı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı görevini yürütürken Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na atanan ve bu görevi 3 yıl sürdürüp görev süresi dolan Albay Necmi İnce’nin yerine Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın atandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevinden 2018 yılı genel atamalarında Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanı olarak atanan Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya İl Jandarma Komutanlığına atanması nedeniyle önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelip yeni görevine başlayacak. 1968 yılında Konya’nın Karapınar ilçesinde doğan Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, 1987 yılında Jandarma Astsubay Sınıf Okulundan mezun oldu. 19871994 yılları arasında Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando Okulu ve Komando Taburlarında Tim ve Takım Komutanlığı görevlerinde bulunan Altın, 1994 yılında teğmen rütbesiyle Jandarma Subay Okulundan mezun oldu. Jandarma Subayı olarak, 19951998 yılları arasında Kırklareli Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı, 19982000 yılları arasında Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Tabur Komutanlığında Hizmet Destek Bölük Komutanlığı, 20002006 yılları arasında Kastamonu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, 20062008 yılları arasında Erzincan İliç İlçe Jandarma Komutanlığı, 20082009 yılında Ankara Sincan Cezaevi Tabur Komutanlığında Sevk Bölük Komutanlığı, 20092010 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığında GKK Kısım Amirliği, 20102014 yılları arasında Asayiş Daire Başkanlığında Ceza ve Tevkifevleri Şube Müdürlüğü, 20142016 yılları arasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı Öğretim Kurul Başkanlığında Jandarma Meslek Dersleri Öğretmenliği yapan Altın, 20162018 yılları arasında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2016 yılında Albaylığa terfi eden Altın, 20012002 yılları arasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Yabancı Diller Bölümünde İtalyanca Dil Kursunu bitirdi. 2013 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halkla İlişkiler dalında Yüksek Lisansını tamamlayan Altın, 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Malatya İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Mukaddes Altın ile evli olan Altın iki çocuk babası. Altın, iyi derecede İngilizce biliyor.

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