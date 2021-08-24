Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na Ercan Altın atandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na Ercan Altın atandı

İHA

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na Ercan Altın atandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, halkla ilişkiler konusunda uzmanlığını yaptı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı görevini yürütürken Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na atanan ve bu görevi 3 yıl sürdürüp görev süresi dolan Albay Necmi İnce’nin yerine Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın atandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevinden 2018 yılı genel atamalarında Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanı olarak atanan Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya İl Jandarma Komutanlığına atanması nedeniyle önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelip yeni görevine başlayacak. 1968 yılında Konya’nın Karapınar ilçesinde doğan Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, 1987 yılında Jandarma Astsubay Sınıf Okulundan mezun oldu. 19871994 yılları arasında Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando Okulu ve Komando Taburlarında Tim ve Takım Komutanlığı görevlerinde bulunan Altın, 1994 yılında teğmen rütbesiyle Jandarma Subay Okulundan mezun oldu. Jandarma Subayı olarak, 19951998 yılları arasında Kırklareli Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı, 19982000 yılları arasında Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Tabur Komutanlığında Hizmet Destek Bölük Komutanlığı, 20002006 yılları arasında Kastamonu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, 20062008 yılları arasında Erzincan İliç İlçe Jandarma Komutanlığı, 20082009 yılında Ankara Sincan Cezaevi Tabur Komutanlığında Sevk Bölük Komutanlığı, 20092010 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığında GKK Kısım Amirliği, 20102014 yılları arasında Asayiş Daire Başkanlığında Ceza ve Tevkifevleri Şube Müdürlüğü, 20142016 yılları arasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı Öğretim Kurul Başkanlığında Jandarma Meslek Dersleri Öğretmenliği yapan Altın, 20162018 yılları arasında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2016 yılında Albaylığa terfi eden Altın, 20012002 yılları arasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Yabancı Diller Bölümünde İtalyanca Dil Kursunu bitirdi. 2013 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halkla İlişkiler dalında Yüksek Lisansını tamamlayan Altın, 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Malatya İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Mukaddes Altın ile evli olan Altın iki çocuk babası. Altın, iyi derecede İngilizce biliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor 5 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 5 futbolcusunu kiralık olarak ...
Yumruklar bölge şampiyonası için vuruldu
YEREL HABERLER Yumruklar bölge şampiyonası için vuruldu
Başkan Çınar, spor tesislerini inceledi Çınar: “Yeşilyurt’u spor kenti yapma yolunda ciddi adımlar atıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, spor tesislerini inceledi Çınar: ...
Dünya Şampiyonasına Malatya’dan 3 sporcuya davet
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonasına Malatya’dan 3 sporcuya davet
Evine 43 yıldır kendi yaptığı köprüden ulaşıyor
YEREL HABERLER Evine 43 yıldır kendi yaptığı köprüden ulaşıyor
Jandarma’dan ormanlara drone ile kontrol
YEREL HABERLER Jandarma’dan ormanlara drone ile kontrol
Kayısı işçisi kadınlara KADES anlatıldı
YEREL HABERLER Kayısı işçisi kadınlara KADES anlatıldı
62 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 62 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Malatya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli ...
Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha
YEREL HABERLER Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe ...
İnşaat sektöründeki sıkıntıları masaya yatırdılar
YEREL HABERLER İnşaat sektöründeki sıkıntıları masaya yatırdılar
Malatya’da yolculara korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Malatya’da yolculara korona virüs uyarısı
Zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor
MTÜ’den saf bal üretimi
YEREL HABERLER MTÜ’den saf bal üretimi
Aranması olan 18 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Aranması olan 18 şahıs yakalandı
Başkan Güder ile mahalle buluşmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Güder ile mahalle buluşmaları sürüyor
Başhekim Deniz: “Hedefimiz Covid-19 sürecini en iyi şekilde yönetmek”
YEREL HABERLER Başhekim Deniz: “Hedefimiz Covid-19 sürecini en iyi ...
Malatya'da Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
YEREL HABERLER Malatya'da Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür ...
İş yerinde fareden korkan çalışanın yere düşme anı kamerada
YEREL HABERLER İş yerinde fareden korkan çalışanın yere düşme anı ...
Yeni Malatyaspor Göztepe’ye kaybetmiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Göztepe’ye kaybetmiyor
Fare korkusundan tepetaklak oldu İş yerine giren fare tepetaklak yere düşürdü, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Fare korkusundan tepetaklak oldu İş yerine giren fare ...
Solo alpinistten 5 günde 5'inci zirve tırmanışı
YEREL HABERLER Solo alpinistten 5 günde 5'inci zirve tırmanışı
Tetteh'den altın değerinde gol
YEREL HABERLER Tetteh'den altın değerinde gol
Yeni Malatyaspor puanla tanıştı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor puanla tanıştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.