Battalgazi Belediyesi’nden Çöşnük’e konforlu yol hizmeti

‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik’ parolası ve ‘eşit hizmet’ anlayışıyla çalışmalarını devam ettiren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Çöşnük Mahallesi’nde 5 sokağı daha sıcak asfalt ile buluşturarak, toplamda 1.5 kilometrelik sıcak asfalt serimi ve 5 bin metrekarelik kaldırım yapımı gerçekleştirdi.

21. Yüzyıl Battalgazi’sine yakışmayan görüntüleri ortadan kaldırmak, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlaması adına, sorumluluğunda bulunan yol ağlarında yol yapım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını devam ettiren Battalgazi Belediyesi, yol medeniyettir, yol hayattır sözünü Battalgazi’de gerçeğe dönüştürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2023’te Battalgazi’de asfaltsız yol kalmayacak’ sözünü kendilerine rehber edinen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Çöşnük Mahallesi’ndeki 5 sokakta toplam 1.5 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Öte yandan ekipler, daha önce hiç kaldırımı olmayan bu sokaklarda, toplam 5 bin metrekarelik kaldırım yapımı çalışmalarını da tamamladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’yi her yönden geliştirecek projeleri hayata geçirirken, yol çalışmalarını da son derece önemsediklerinin altını çizdi.



“Battalgazi’de hizmetler çok hızlı ilerliyor”

Gerçekleştirilen hizmetlerden ötürü emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç, “Çöşnük mahallemiz çok büyük ve çalışma alanı zor. Hizmete susayan bir mahalleyiz. Battalgazi Belediyemiz ve Başkanımız Osman Güder, çözüm odaklı büyük gayretler gösteriyor. Alt yapımız bir hafta önce bitti ve Battalgazi Belediyemiz şuan 5 sokağımızda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Battalgazi’de hizmetler çok hızlı ilerliyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah başkanımızdan razı olsun” şeklinde konuştu.



"Güzelleştirmeye devam ediyoruz”

Daha yaşanabilir Battalgazi için gece gündüz sahada olduklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mizi değiştirip güzelleştirmeye devam ediyoruz. Battalgazi’mizde yaptığımız hizmetlerin memnuniyet arz etmesi bizleri mutlu ediyor. Amacımız; vatandaşlarımıza rahatsızlık vermeden bir an önce hizmetleri onların istifadesine sunabilmek ve mahallelerimizin tüm eksikliklerini gidermektedir. Bir yandan bu eksikliklerimizi giderirken diğer yandan da vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bugün bulunduğumuz bölge Malatya’nın en büyük mahallelerinden bir tanesi. Çöşnük’te eski yerleşkelerin olması sebebiyle çalışmakta kolay olmuyor. Eski alt ve üst yapılar bizlere sorun teşkil ediyor. Bu sorunların çözümünün akabinde ekiplerimizin sıcak asfalt serimi yapmasının ardından, yollar güzelleşiyor, insanların memnuniyeti artıyor. Her zaman şunu ifade etmiştik; ‘Asfaltsız yolumuz kalmayacak.’ Yol medeniyettir. Yolun olmadığı yerde üst yapının hiçbir anlamı olmuyor. Bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim birinci önceliğimizdir. Biz, insanları bıktırmadan en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bunun içinde mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.