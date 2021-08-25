Midibüsün çarptığı el arabasındaki minik Berat ağır yaralandı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da 3 yaşındaki Berat Y., annesinin üzerinde oturttuğu atık toplamakta kullanılan el arabasına, servis midibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali K. (74), yönetimindeki 44 ACV 996 plakalı servis midibüsü, Fatma Y.'nin atık toplamak için kullandığı el arabasına çarptı. Annesinin el arabası üstüne oturttuğu Berat Y., ağır yaralandı. Berat Y. çağırılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Berat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, sürücü Mehmet Ali K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-25 11:29:00



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