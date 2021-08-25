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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

İHA

Şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Malatya’da, şüphe üzerine durdurularak arama yapılan araçtaki iki şahsın üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili yakalanan şahıslardan birinin de arandığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçe Emniyet Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince İstiklal Mahallesi Bilgiç Sokak'ta durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Otomobilde bulunan E.K. ve R.G.K. isimli şahısların üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet fişek, 4.54 gram sentetik kannobinoid ve 1,78 gram metemfetamin ele geçirildi. E.K. isimli şahısın kesici aletle yaralama suçundan arandığı anlaşıldı.
Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde yakalaması suçlarından iki şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, tahkikata devam edildiği kaydedildi.

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