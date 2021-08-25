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Malatya içli köfte yemeği ve Banazı karası üzümü coğrafi işaret tescil belgesine kavuştu

İHA

Malatya içli köfte yemeği ve Banazı karası üzümü coğrafi işaret tescil belgesine kavuştu

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar neticesinde, Malatya’nın yöresel lezzetlerinden Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümü Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuştu.
Çınar, Malatya’nın tescil belgesine kavuşan 14 yöresel ürününden 4’ünün Yeşilyurt’ta olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.
Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun kabul edilmesinden sonra Ankara’ya giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi İsmail Caner Kaymaz ile Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümünün Tescil Belgesini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a takdim etti.
Malatya ve Yeşilyurt’un tarihsel zenginlikleri, yemekleri, tarımsal ürünleri ve medeniyetini ön plana çıkartmaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın geleneksel sofra kültüründe özel bir konumda olan içli köfte ile tadı ve aromasıyla farklı bir lezzet olan Banazı karası üzümünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyimizle ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde geleneksel sofra kültürümüzün önemli lezzetlerinden olan içli köfte yemeğimiz ile tarımsal ürünlerimizden banazı karası üzümümüz Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı. Yaptığımız başvuru ve girişimlerimizin olumlu sonuç vermesinden sonra bugün Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ı makamında ziyaret ederek faydalı bir görüşme yaptık ve her iki yöresel lezzetimizin tescil belgemizi aldık. Malatya ve Yeşilyurt’un tarihsel zenginlikleri, kültürü ve sofralarımızın eşsiz lezzetlerinin korunması, muhafaza edilmesi ve geleceğe taşınması adına başlatılan çalışmalara desteklerini esirgemeyen Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan başta olmak üzere bu konuda aktif bir çalışma yürüten tüm kurullara ve görevlilere şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan Malatya İçli Köfte Yemeği ile Banazı Karası Üzümünün tanıtımı ve pazarlamasını daha planlı ve sistemli bir şekilde gerçekleştirerek kentin turizm ve ekonomik hayatına önemli katkılar sunacaklarını ifade eden Başkan Çınar, “Malatya mutfağının eşsiz lezzetlerinden olup, damaklarda farklı bir tat bırakan içli köftemiz ile banazı karası üzümümüzün yakından tanınması ve bilinmesi için önemli bir belgeye kavuştuk. Malatya ile markalaşan Malatya İçli Köfte Yemeğimiz ve Yeşilyurt’umuzun verimli topraklarında yetişen Banazı Karası Üzümümüz, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilmesiyle birlikte kültürel ve ekonomik açıdan da korumaya alınmış oldu. Bu eşsiz lezzetlerimizin hazırlanışı ve sunumunu da artık belli bir düzeye yerleştirip, hak ettiği değeri görmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Padişah yemeği olarak bilinen kiraz yaprağı sarma köftemiz ve dalbastı kirazımızdan sonra banazı üzümümüz ve içli köftemizin de coğrafi işaret tescil belgesine layık görülmesi hepimizi mutlu etmiştir. Bugün aldığımız tescil belgelerinden sonra Malatya’da tescillenen yöresel ürünlerimizin sayısını 14’e çıkmış oldu. Tescil belgesi almaya kazanan ürünlerden dördünün Yeşilyurt’ta olması ise bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Yöresel ürünlerimizin tanıtımı ve tescil belgelerine kavuşma süreçlerinde katkılarını esirgemeyen Yeşilyurt Kent Konseyimize, Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimize ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Malatya’nın gastronomi ve kültür kenti olduğunu hatırlatan Çınar, “ Malatya’nın gastronomi alanındaki güçlü potansiyelini iç ve turizme kazandırıp kentimizin turizm yapısını hareketlendirmek ve daha fazla turistin kentimize gelmesini sağlamak adına son dönemlerde ciddi çalışmalar ve yatırımlar yapılıyor. Milletvekillerimiz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerimizle birlikte çalışarak gastronomi alanında ne kadar iddialı olduğumuzu gözler önüne seriyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla başlatılan ve devam eden çalışmaların meyvelerini ise teker teker topluyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu çalışmalar içerisinde aktif bir şekilde yer alıp, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra vegan ve vejeteryan yemekleri ile kahvaltılıklarıyla zengin bir yemek menüsüne sahip Yeşilyurt mutfağının hak ettiği değeri görmesi, tanınması ve bilinmesi için Lezzet Vadisi projemiz çatısı altında önemli projeleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yaptığımız bir çok ürünümüz daha bulunmaktadır, inşallah onlarında bu belgeyi almasıyla birlikte yöresel ürünlerimizi markalaştırıp, dünyanın dört bir tarafına Malatya ve Yeşilyurt adı altında eşsiz lezzetlerimizi ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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