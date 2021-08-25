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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan İnce’den servisçi düzenlemesine teşekkür

İHA

Başkan İnce’den servisçi düzenlemesine teşekkür

Malatya Servisçi esnafının beklediği düzenleme gerçekleşti. Servisçi esnaflarıyla ilgili düzenlemeyi Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce memnuniyetle karşıladı.
Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, İçişleri Bakanlığının Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilerek, okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, 12 yaşından küçük olması zorunluluğunun 2023 yılına kadar 15 yaş olarak değiştirildiğini, 2006, 2007 ve 2008 model araçlar ile okul paketi olmak şartıyla öğrenci taşımacılığına devam edeceklerini belirtti.
İnce, oda binasında yaptığı basın açıklamasında, servisçi esnafı için yapılan düzenlemeden dolayı teşekkür ederek, “25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile pandemi döneminde sıkıntı yaşayan servisçi esnafı için, yıllardır beklediğimiz yönetmelik değişikliği yapılarak Esnafımızın maddi olarak rahatlamasına ve kolaylaştırıcı ve güvenilir konforlu öğrenci taşımacılığı yapmamıza olanak sağlanmıştır. Bu yönetmelik değişikliği olmasa idi, 2006, 2007 ve 2008 model araçlarımız çöp atılacaktı. Milli ekonomiye de zarar verecekti. Haklı seslenişimize kulak veren ilgili tüm bakanlıklarımıza şahsım ve esnaflarım adına teşekkür ediyorum” dedi.
İnce, servisçi esnafları aşı olmaya davet ederek, “Malatya’da ve Türkiye ‘de okulların açılmasını dört gözle bekleyen öğrencilerimiz ve servisçilerimiz bayram heyecanı yaşıyor. Korona virüs salgını nedeniyle okullarımız ve servisçi esnaflarımız bir araya geldi. İnşallah Ülke olarak hep birlikte virüs belasını yeneceğiz. Tüm servisçi esnaflarımız rehber servisçilerimiz aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü İnsan sağlığı önemli ve okullarımızın bir daha kapanması için hep birlikte tedbirlerimiz almak zorundayız” şeklinde konuştu.
İnce, “ 25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik rehber personelin 22 yaşını doldurmuş en az lise mezunu zorunluluğu iptal edilmiştir. 22 yaşını doldurmuş 61 yaşından gün almamış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs başarıyla tamamlamak şartıyla en az ilk okul mezunu olarak değiştirilmiştir. Okul servis araçlarında 3.nokta emniyet kemer bulundurma zorluğu her koltukta oturmaya duyarlı sensor iç mekânı gösteren beyaz cam zorunluğu, 30 gün kayıt cihazı zorunluğu, tescil edilmiş araçlarda aranmaz şeklinde değiştirilmiştir. Bu şartlar 2018’den sonraki araçlarda ve sıfır araçlarda aranır. En önemli sorunumuz olan 12 yaş araç şart zorunluğu 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 15 yaşa kadar çıkarılmıştır” ifadelerini kullandı.
2014 yılında göreve geldiklerinden itibaren servisçi esnafların sorunlarını gidermek için çaba gösterdiklerini vurgulayan İnce, “esnafımıza söz vermiştik takip ettik ve sonunda Malatyalı Servisçilerimizle birlikte inandık ve başardık. Emeği geçenlere Türkiye Şoförler Federasyonu genel Başkanı Fevzi Apaydın ‘a içsileri Bakanımız Süleyman Soylu ’ya Milli Eğitim Bakanımız Ulaştırma Bakanımıza 81 ildeki tüm oda başkanlarımıza esnaflarım ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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