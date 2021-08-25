Hafez, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Yeni Malatyaspor, Karim Hafez’in sol uyluk arka adalesinde yırtık ve ödem tespit edildiğini belirterek 46 hafta sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Doğu Anadolu ekibi, Göztepe karşılaşmasında sakatlık yaşayan Karim Hafez ve Ertaç Özbir’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı siyahlılar söz konusu açıklamada, “Göztepe karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Karim Hafez’in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sol uyluk arka adalesinde yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun 4 6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir. Aynı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Ertaç Özbir’in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sırt adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, durumu maç günü netleşecektir” ifadelerine yer verildi.

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