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Buz: “Gaziantep FK maçından 3 puan almak istiyoruz" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: “Doğru transferleri yapmamız gerekiyor”

İHA

Buz: “Gaziantep FK maçından 3 puan almak istiyoruz" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: “Doğru transferleri yapmamız gerekiyor”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ligin 3. haftasında sahalarında oynanacak Gaziantep FK maçından galip ayrılmayı hedeflerini belirterek, doğru transferler yapmak istediklerini söyledi.
Süper Lig’in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıkları teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmasıyla devam etti. Doğu Anadolu ekibinin teknik direktörü Buz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Göztepe müsabakasından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Buz, “Sezon başındayız, 2. müsabakamız. Takımlar açısından sistem, transferler ve takım içerisindeki uyum söz konusu. Çünkü hazırlık dönemi çok önemli ama lige başladığınız zaman çok farklı bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden oyun ve puanlar çok önemli. O yüzden 3 puanla döndüğümüz için çok mutlu olduk” dedi.
Takım içerisindeki oyun sistemindeki genişliğinin önemine değinen Buz, “Bir takımın repertuvarında farklı sistemler olursa o zaman tabii ki çok daha zenginleşir oyunumuz. İllaki yanlışın üzerine gitmekle değil de repertuvarın içerisinde 352, 343, 431 gibi oynadığınızda ve 35 2 gibi oynadığınızda oyuncunuza ve oyununuza bağlı. Geçen sene son müsabakalarımızda özellikle Rize’de kazandığımızda 3’lü oynadık. Birkaç tane müsabakamız vardı. Bir takım repertuvarında eğer hücum sistemi oynayabiliyorsa gelişimi açısından kuvvetli kıldığını düşünüyoruz. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Doğru futbolcuları seçmek için özen gösterilmesi gerekiyor”
Doğru futbolcuları transfer etmek için özen göstermek istediklerini dile getiren Buz, “19 yaşında Jospin kardeşimiz var geçen sene alt yapıdan gelen. Yabancı arkadaşlarımız var. İlk müsabakada 4 tane 19 yaşında oyuncumuz alt yapıdan oynadı. Yomraspor’dan Mert Miraç oynadı. Tabi burada gençlerde şans veriyoruz. Yönetimimizle istişare içerisinde bünyemize katmak istediğimiz oyuncuların transfer edilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Farklı parametreler transfer içerisinde oluyor. Gönül ister futbolcunun en kısa zamanda gelmesini. Doğru transferleri yapmamız gerekiyor. Geriye baktığımızda zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızda gördük, transfer sıkıntıları oldu. Bunları yapmamak için doğru transferler yapmak için, doğru futbolcuları seçmek için özen gösterilmesi gerekiyor. Burada da farklı parametreler ortaya çıkıyor. Biz doğruları yapmak istiyoruz ama aynı zamanda buradaki takımımızın gelişmesi önemli. O yüzden kendi takımımıza odaklanalım, mevcut oyuncularımızı geliştirip gelen transferle birlikte gücümüze güç katalım” ifadelerini kullandı.

“Sahamızda kazanmak istiyoruz”
Gaziantep FK müsabakasının değerlendirilmesi istendiğinde Buz, Biz içeride oynuyoruz, konsantre olmak istiyoruz. Rakibimizi biliyoruz. Rakibimiz saygı değer bir rakip. Biz kendi sahamızda oynuyoruz. Rakibimizi iyi analiz edip ve kendi kuvvetli taraflarımızı sahaya yansıtıp, iyi konsantre olup 3 puanımızı almak istiyoruz. İçeride kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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