Ndong Yeni Malatyaspor’da!

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Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong’nun kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaştı.

Doğu Anadolu ekibi, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarısiyahlılar, son olarak Dijon FCO forması giyen 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong ile anlaştı.

Yeni Malatyaspor, sosyal medya üzerinden transferi, “Kulübümüz, Gabon Milli Takım oyuncusu, son olarak Dijon FCO forması giyen 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong’nun kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Ndong” ifadeleriyle duyurdu.

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