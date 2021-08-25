İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz

DHA

İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gaziantep FK maçıyla ilgili olarak, "Burada rakibimizi iyi analiz edip, kendi kuvvetli taraflarımızı sahaya yansıtıp, iyi konsantre olup 3 puan almak istiyoruz" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ligin 2'nci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek, ilk galibiyetini aldı. Sarısiyahlı ekip, ligin 3'üncü haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıkları Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. Göztepe maçında sakatlanan kaleci Ertaç Özbir'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı belirsizliğini sürdürürken, savunma oyuncusu Karim Hafez ise 4 ile 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
"OYUN VE PUANLAR ÇOK ÖNEMLİ"
İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör İrfan Buz, sezonun başında olduklarını hatırlatarak, "Göztepe karşılaşması, 2'nci müsabakamızdı. Takımlar açısından sistem, transferler ve takım içerisindeki uyum söz konusu. Çünkü hazırlık dönemi çok önemli ama lige başladığınız zaman çok farklı bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden oyun ve puanlar çok önemli. O yüzden 3 puanla döndüğümüz için çok mutlu olduk" diye konuştu.
"FARKLI SİSTEMLER OYUNLARI ZENGİNLEŞTİRİR"
Bir takımın repertuvarında farklı sistemler olursa o zaman oyunlarının çok daha zenginleşeceğini kaydeden Buz, "İllaki yanlışın üzerine gitmekle değil de repertuvarın içerisinde 3-5-2, 3-4-3, 4-2-3-1 gibi sistemler eklemek önemli. Böyle oynadığınızda, bu durum oyuncunuza ve oyununuza bağlı. Geçen sene son müsabakalarımızda, özellikle Rize'de kazandığımızda 3'lü oynadık. Birkaç tane müsabakamız daha vardı. Bir takımın repertuvarında 3'lü, 4'lü ve 5'li sistem varsa biz bunun bir takımı gelişimi açısından kuvvetli kıldığını, çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"DOĞRU TRANSFERLERİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"
Transferleri değerlendiren İrfan Buz, "19 yaşında Jospin kardeşimiz var geçen sene altyapıdan gelen. Yabancı arkadaşlarımız var. İlk müsabakada altyapıdan 4 tane 19 yaşında oyuncumuz oynadı. Yomraspor´dan Mert Miraç oynadı. Tabi burada gençlere de şans veriyoruz. Yönetimimizle istişare içerisinde, bünyemize katmak istediğimiz oyuncuların transfer edilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Farklı parametreler transfer içerisinde oluyor. Gönül ister futbolcunun en kısa zamanda gelmesini. Doğru transferleri yapmamız gerekiyor. Geriye baktığımızda zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızda gördük, özellikle geçen sene transfer sıkıntıları oldu. Bunları yapmamak için doğru transferler yapmak için, doğru futbolcuları seçmek için özen gösterilmesi gerekiyor. Burada da farklı parametreler ortaya çıkıyor. Biz doğruları yapmak istiyoruz ama aynı zamanda buradaki takımımızın gelişmesi önemli. O yüzden kendi takımımıza odaklanalım, mevcut oyuncularımızı geliştirip, gelen transferle birlikte gücümüze güç katalım" şeklinde konuştu.
"İÇERİDE KAZANMAK İSTİYORUZ"
Gaziantep FK müsabakasını değerlendiren Buz, "Biz içeride oynuyoruz, konsantre olmak istiyoruz. Rakibimizi biliyoruz. Rakibimiz saygı değer bir rakip. Biz kendi sahamızda oynuyoruz, burada konsantre olup, rakibimizi iyi analiz edip ve kendi kuvvetli taraflarımızı sahaya yansıtıp, iyi konsantre olup 3 puanımızı almak istiyoruz. İçeride kazanmak istiyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İdmandan görüntüler
İrfan Buz'un açıklamaları
Genel ve detay görüntülerKJ: Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHADHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-08-25 21:36:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti
Ndong Yeni Malatyaspor’da!
YEREL HABERLER Ndong Yeni Malatyaspor’da!
Buz: “Gaziantep FK maçından 3 puan almak istiyoruz" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: “Doğru transferleri yapmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Buz: “Gaziantep FK maçından 3 puan almak ...
Hafez, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Hafez, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
Koronadan hastanelerde yatan hastaların yüzde 47’si hiç aşı yaptırmamış
YEREL HABERLER Koronadan hastanelerde yatan hastaların yüzde 47’si ...
Ankara’da ‘genç dostu şehirler kongre ve sergisi’ gerçekleştirildi Gürkan: “Malatya’mızı her platformda tanıtıyoruz”
YEREL HABERLER Ankara’da ‘genç dostu şehirler kongre ve sergisi’ ...
Başkan İnce’den servisçi düzenlemesine teşekkür
YEREL HABERLER Başkan İnce’den servisçi düzenlemesine teşekkür
Malatya içli köfte yemeği ve Banazı karası üzümü coğrafi işaret tescil belgesine kavuştu
YEREL HABERLER Malatya içli köfte yemeği ve Banazı karası üzümü ...
Battalgazi’de gençlerin spor alanları artıyor Güder: “Battalgazi’nin yarınları çok daha genç olacak”
YEREL HABERLER Battalgazi’de gençlerin spor alanları artıyor Güder: ...
Sadıkoğlu: “İnovatif çalışmaların her daim destekçisiyiz”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: “İnovatif çalışmaların her daim ...
Aşure programında birlik ve beraberlik vurgusu
YEREL HABERLER Aşure programında birlik ve beraberlik vurgusu
Şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı
Çınar, Melekbaba'da park alanını inceledi Çınar: “215’nci parkımızı Melekbaba’da hizmete sunacağız”
YEREL HABERLER Çınar, Melekbaba'da park alanını inceledi Çınar: ...
Muhtarlara eğitim
YEREL HABERLER Muhtarlara eğitim
İnönü Üniversitesi'nde Aşure ikramı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi'nde Aşure ikramı
Suların çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu, barajı adeta ikiye ayırdı
YEREL HABERLER Suların çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu, barajı ...
Midibüsün çarptığı el arabasındaki minik Berat ağır yaralandı
YEREL HABERLER Midibüsün çarptığı el arabasındaki minik Berat ağır ...
Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra kanala uçtular İki aracın çarpıştıktan sonra kanala uçtuğu kazada yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra kanala ...
Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Malatya’da Sivas Caddesi baştan aşağı yenileniyor Gürkan “Amacımız standartları yüksek bir Malatya oluşturmak”
YEREL HABERLER Malatya’da Sivas Caddesi baştan aşağı ...
Battalgazi Belediyesi’nden Çöşnük’e konforlu yol hizmeti
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden Çöşnük’e konforlu yol ...
Milletvekili Fendoğlu’ndan önce ülke ve sonra parti vurgusu
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan önce ülke ve sonra parti ...
Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na Ercan Altın atandı
YEREL HABERLER Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na Ercan Altın atandı
Yeni Malatyaspor 5 futbolcusunu kiralık olarak gönderdi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 5 futbolcusunu kiralık olarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.