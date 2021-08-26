Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu

DHA

Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu


Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'ya 7 kilometre mesafede bulunan ve UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'nde, bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen 28 mezar ile yine 5 bin 500 öncesinden kaldığı tahmin edilen 4 ev kalıntısına rastlandı.
Devlet ve bürokrasinin temellerinin atıldığı Arslantepe Höyüğü'nde, bu yılki kazı çalışmalarının üçte biri tamamlandı. Geç Kalkolitik'ten Geç Hitit Dönemi'ne kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan ile devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı, kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle devlet ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yapılar ortaya çıkarıldı. 26 Temmuz'da UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe'de kazılar, 55 kişilik ekip ile 10 Ağustos'ta başladı. Bu yılki kazılarda, bin yıl öncesine ve Ortaçağ dönemine ait olduğu tahmin edilen 28 mezar bulundu. Bu alanın yan tarafında ise 5 bin 500 yıl öncesinden kaldığı düşünülen ve yan yana yanmış halde 4 ev kalıntısına rastlandı. Kazılar ile evlerin içlerine doğru ilerlenirken, alanda daha birçok objenin bulunacağı tahmin ediliyor.
'ŞİMDİ SARAYDAN ÖNCENİN TARİHİNİ ANLAMAK İSTİYORUZ'
Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Arslantepe'nin UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasının kendilerinin beklediği en iyi bir sonuç olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Şimdi saraydan öncenin tarihi anlamak istiyoruz. Çünkü Arslantepe yönetim ve devlet sistemi için önemli oldu. Fakat biz önce ne oldu, nasıl doğdu anlamak istiyoruz. Ondan dolayı bu alanda çalışıyoruz. Çünkü daha eski tabakalara geleceğiz. Şu an ne çıkıyor; evler buluyoruz ama çok enteresan çünkü çok var. Bir tane değil; küçük, ufak yollar ve yol ortasında evler var. Tam küçük bir köy gibi bir yer ve o direkt sarayın altında. Bize sarayın tarihini anlatabilir. Şu an arkamda dört tane yan yana farklı yanmış evler çıkıyor. Yanmış olmaları bizim için çok daha şans. Çünkü içinde bütün buluntular çıkabilir. Yangın varsa insanlar kaçıyor ve her şeyleri evlerin içinde duruyor olabilir. Bu sene umarım çok güzel şeyler çıkacak. Buradan en çok seramik çıkıyor ama kazıdan gelenleri rakam rakam ayırıp kazı evine gönderip, orada tamamlanıyor ve o zaman ortaya çıkacaktır.
'TARİHİ KESİN BİLİYORUZ'
Şu anda küçük metal bir iğne bulduk. Metal obje çok fazla çıkmıyor. Boncuklar, bir sapan gibi şeyler çıkardık. Bu evlerin milattan önce 3 bin 6003 bin 700 yıllarına ait olduğunu düşünüyoruz. Demek ki bu evler 5 bin 500 sene öncesine ait. Tarihi kesin biliyoruz çünkü seramik dekorasyonu anlatıyor ve karbon analiz yaptık ondan dolayı tarih belli."DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-08-26 10:30:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sadık Çiftpınar: "Menajerime 'Başka takımla görüşme' dedim" Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Sadık Çiftpınar: "5-6 kulüpten teklif vardı ama direkt Malatyaspor ile görüştük" "Fenerbahçe’de 2.5 senem geçti, onlara teşekkür ederim"
YEREL HABERLER Sadık Çiftpınar: "Menajerime 'Başka takımla görüşme' ...
İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz
YEREL HABERLER İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak ...
Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti
Ndong Yeni Malatyaspor’da!
YEREL HABERLER Ndong Yeni Malatyaspor’da!
Buz: “Gaziantep FK maçından 3 puan almak istiyoruz" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: “Doğru transferleri yapmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Buz: “Gaziantep FK maçından 3 puan almak ...
Hafez, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Hafez, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
Koronadan hastanelerde yatan hastaların yüzde 47’si hiç aşı yaptırmamış
YEREL HABERLER Koronadan hastanelerde yatan hastaların yüzde 47’si ...
Ankara’da ‘genç dostu şehirler kongre ve sergisi’ gerçekleştirildi Gürkan: “Malatya’mızı her platformda tanıtıyoruz”
YEREL HABERLER Ankara’da ‘genç dostu şehirler kongre ve sergisi’ ...
Başkan İnce’den servisçi düzenlemesine teşekkür
YEREL HABERLER Başkan İnce’den servisçi düzenlemesine teşekkür
Malatya içli köfte yemeği ve Banazı karası üzümü coğrafi işaret tescil belgesine kavuştu
YEREL HABERLER Malatya içli köfte yemeği ve Banazı karası üzümü ...
Battalgazi’de gençlerin spor alanları artıyor Güder: “Battalgazi’nin yarınları çok daha genç olacak”
YEREL HABERLER Battalgazi’de gençlerin spor alanları artıyor Güder: ...
Sadıkoğlu: “İnovatif çalışmaların her daim destekçisiyiz”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: “İnovatif çalışmaların her daim ...
Aşure programında birlik ve beraberlik vurgusu
YEREL HABERLER Aşure programında birlik ve beraberlik vurgusu
Şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı
Çınar, Melekbaba'da park alanını inceledi Çınar: “215’nci parkımızı Melekbaba’da hizmete sunacağız”
YEREL HABERLER Çınar, Melekbaba'da park alanını inceledi Çınar: ...
Muhtarlara eğitim
YEREL HABERLER Muhtarlara eğitim
İnönü Üniversitesi'nde Aşure ikramı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi'nde Aşure ikramı
Suların çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu, barajı adeta ikiye ayırdı
YEREL HABERLER Suların çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu, barajı ...
Midibüsün çarptığı el arabasındaki minik Berat ağır yaralandı
YEREL HABERLER Midibüsün çarptığı el arabasındaki minik Berat ağır ...
Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra kanala uçtular İki aracın çarpıştıktan sonra kanala uçtuğu kazada yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Önce kafa kafaya çarpıştılar, sonra kanala ...
Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Malatya’da Sivas Caddesi baştan aşağı yenileniyor Gürkan “Amacımız standartları yüksek bir Malatya oluşturmak”
YEREL HABERLER Malatya’da Sivas Caddesi baştan aşağı ...
Battalgazi Belediyesi’nden Çöşnük’e konforlu yol hizmeti
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden Çöşnük’e konforlu yol ...
Milletvekili Fendoğlu’ndan önce ülke ve sonra parti vurgusu
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan önce ülke ve sonra parti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.