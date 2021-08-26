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Battalgazi Semt Kütüphanesi’nde sona gelindi Başkan Güder: “Okul dönemi ile birlikte öğrencilerimizin istifadesine sunacağız”

İHA

Battalgazi Semt Kütüphanesi’nde sona gelindi Başkan Güder: “Okul dönemi ile birlikte öğrencilerimizin istifadesine sunacağız”

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye tarafından merkez Beydağı Mahallesi’nde yapımı devam eden 2 katlı Semt Kütüphanesi’nde incelemelerde bulunarak, öğrencilere açılış müjdesi verdi.
Gelecek nesillerin eğitimine ve kütüphanelere büyük önem veren Battalgazi Belediyesi, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak, onlara okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra çeşitli sosyokültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla Merkez Beydağı Mahallesi TOKİ parkı yan kısmında yapımını sürdürdüğü 2 katlı Battalgazi Semt Kütüphanesi’nde sona gelindi. 7’den 70’e tüm gençlerin eğitimlerine katkı sağlayacak olan ve 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Kütüphane’de incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, peyzaj çalışmaların devam ettiği Battalgazi Semt Kütüphanesi’nde sona yaklaşıldığını ve okul dönemi ile öğrencilerin istifadesine sunacakları müjdesini verdi.

“Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olsun”
Okul döneminin başlaması ile Kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine sunacakları müjdesini veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak hizmetlerimize dolu dizgin devam ediyoruz. Bu alanda öğrencilerimizin ders çalışacağı mekana ihtiyaçları vardı. Biz de bu talebi karşıladık. Özellikle bu bölge kentsel dönüşümün yoğun olduğu alanlardan bir tanesi ve öğrenci sayısının fazla olduğu yerler. Beydağı Semt Kütüphanesi’nde şuanda dış boyama işlemi yapılıyor ve bitirme noktasına geldik. Öğrencilerimiz temiz ve hijyen bir alanda artık derslerini çalışacaklar. Korona virüse rağmen hizmetlerimizde durmadık. Pandemi çalışmalarımızı biraz geciktirdi ama okul dönemi ile birlikte çalışmaların bitirilmesi talimatını verdik. İnşallah okul dönemi ile beraber kütüphanemizi öğrencilerimizin istifadesine sunacağız. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, geleceğe hazırlama noktasında Battalgazi Belediyesi olarak ciddi gayretler sarf ediyoruz. İlçemizin ihtiyaç haritasını çıkardıktan sonra yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi sürdürürken, ilçemizin doğal yapısını bozmamaya da büyük gayret gösteriyoruz. Peyzaj çalışmalarımızı tamamladıktan sonra kütüphanemizi hizmete açıyoruz. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olsun” dedi.

“Vatandaşlarımızın talepleri önceliğimizdir”
Battalgazi’deki vatandaşların taleplerini her zaman öncelik olarak gördüklerine dikkat çeken Başkan Güder, “TOKİ bölgesinde vatandaşlarımız bizden günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği alışveriş merkezlerinin yapılması talepleri yoğun olarak var. TOKİ başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesinde TOKİ’ye ait bazı alanların bize devredilmesi durumunda Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılayacağı alanları yapacağımızı ilettik. Bu talep ile alakalı uzun süredir görüşmelerimizi yapıyoruz. TOKİ başkanımız bundan sonraki süreçte vatandaşların bu ihtiyaçları karşılayacağı alanları yapacaklarını ifade ettiler. Bizim için kimin yaptığı önemli değil, önemli olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesidir. Vatandaşlarımızın talepleri bizim birinci önceliğimizdir. Vatandaşlarımız burada geçici pazar alanları da istiyor. Vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da gidermek içinde büyük uğraşlar veriyoruz. Battalgazi'mize en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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