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Özhaseki: "Yerel ve genel seçimler zamanında yapılacak" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Türkiye göçmen kampı değil”

İHA

Özhaseki: "Yerel ve genel seçimler zamanında yapılacak" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Türkiye göçmen kampı değil”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Malatya'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, yerel ve genel seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Göçmen konusuna da değinen Özhaseki, "Burası göçmen kampı değil. O konuda sıcak bakmadığımızı defalarca söylüyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefetin bir özgüven patlaması yaşadığını belirterek erken seçim istendiğini, ancak yerel ve genel seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Afgan göçmen konusuna da değinen Özhaseki, “Afgan göçmen konusunda da ülkeye gelmemeleri hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda batının kendine has bir takım iç kendi siyasi dengeleriyle yaptıkları konuşmaları kınıyoruz, kendilerine geri iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil. O konuda sıcak bakmadığımızı defalarca söylüyoruz” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir takım ziyaretlerde ve incelemelerde bulunduğu Malatya’da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Özhaseki, 1946 yılının Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Siyasette dönüm noktaları vardır. Belediyecilikte de dönüm noktası 1994 yılıdır. Örneğin 1946 unutulmaz. Türk siyasi tarihinde neden ondan önce sana ait. Bir tek parti dönemi vardı. İnsanın iradelerine saygı gösterilmezdi. Hatta oy ile seçim başına gelmek tarif edildiğinde bile milletin açıkta oy kullanması gizlide sayılması gibi kararlarda alınırdı. Ama çok partili sisteme geçiş gerçekten bir devrim niteliğindedir. Belediyecilikte de 1994 yılı unutulmaz. İstanbul’da Cumhurbaşkanımız bizler de Anadolu’da birçok yerde iş başına gelmesi ile birlikte millet hizmet ile karşılaştı. Hizmet belediyeciliğini duydu. Öncesine ait ne vardı, özelikle sol belediyelerde ideolojik, takıntılı, militan bir kadrolaşma vardı. Hizmette hiç akıllarına gelmezdi. İstanbul’da çöp dağları olurdu kimsenin umurunda olmazdı” dedi.

"Seçimler zamanında yapılacak"
Muhalefetin özgüven patlaması yaşadığına değinen Özhaseki, AK Parti’nin politikasının hizmet politikası olduğunu belirterek, “Muhalefet bir özgüven patlaması yasayarak erken seçim diye bağırsa da millete soruluyor. Sorunlar var ve size göre kim çözer. Yine Recep Tayip Erdoğan ve AK Parti diyor. Yerel ve genel seçimler zamanında yapılır. Herkesin tıraşı önüne düşer. Yine biz belediyecilik tarafında birkaç şey söyleyecek olursak, bizim yıllardır izlemiş olduğumuz politika hizmet politikası” ifadelerini kullandı.

“Aradan 23 sene geçti, şu ana kadar taş üstüne taş koyduklarını görmedik”
Adana’da açılışı yapılan kreşe değinen Özhaseki, CHP yönetimindeki belediyelerin hizmet üretemediklerini belirterek, “Son seçimlerde o günün şartları, psikolojisi biraz farklıydı. Ankara, İstanbul, Adana gibi vilayetlerde CHP seçimleri aldı, hayırlı olsun. Milletin iradesine hep saygı duyarız ama yakınlarda izliyoruz. Ankara ve İstanbul’da özellikle altını çizerek söylüyorum, aradan 2 buçuk 3 sene geçti şu ana kadar taş üstüne taş koyduklarını görmedik. Eğer bir hizmet varda biz göremiyorsak lütfen söylesinler. Biz de onun farkında olalım. Daha bir iş yaptıklarını gören olmadı. Haklarını yemeyelim, bir iki heykel açtıklarını gördüm. Geçen de Adana’da tek katlı bir kreş yapıyorlardı, Suphanallah boncuğu gibi 9 tanesi dizilmiş temel atıyorlardı. Onu gördüm. Bunun dışında da bir hizmetlerini görmedim. Ama yaptıkları çok güzel bir iş var, oda algı operasyonu. Bunu iyi öğrendiler” ifadelerine yer verdi.

“Batının kendine has bir takım iç kendi siyasi dengeleriyle yaptıkları konuşmaları kınıyoruz”
Avrupa devletlerinin siyasi liderlerinin yaptıkları konuşmalara tepki gösteren Özhaseki, Türkiye’nin göçmen kampı olmadığını ifade ederek, “Afganistan meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri ekibi, devlet olarak daha doğrusu teyakkuz halinde takip edilen bir ortam var. Herkes olanı, biteni biliyor. Nihayetinde bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’dir, Türk Milletidir. Bir taraftan menfaatleri, bir taraftan da onurudur. Orada alınan kararlar günü birlik takip neticesinde verilmektedir. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Afgan göçmen konusunda da ülkeye gelmemesi hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda batının kendine has bir takım iç kendi siyasi dengeleriyle yaptıkları konuşmaları kınıyoruz, kendilerine geri iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil. O konuda sıcak bakmadığımızı defalarca söylüyoruz. Şu an yerel yönetimlerimizi ilgilendirecek kadar da göçmen boyutu olduğunu düşünmüyorum. Olursa da tedbir alınır. Bu konuda devlet olarak da üzerimizde düşeni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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