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Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Ndong ilk antrenmanına çıktı.

Yeni Malatyaspor, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını Orduzu Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Doğu Anadolu ekibinde yeni transfer Didier Ndong’da ilk antrenmanına çıktı.

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