Malatya’dan sel bölgesine yardım malzemesi gönderildi

11 Ağustos 2021 tarihinde etkili olan yağış sonrasında sel afetinin yaşandığı Batı Karadeniz bölgesine Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnsani Yardım Vakfı’nın organizasyonu sonrasında toplanan 3 tır dolusu yardım bölgede bulunan vatandaşlara gönderildi.

Yardım tırlarının sel bölgesine gönderilmesi nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında bir program düzenlendi. Düzenlenen programa Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Genel Sekreter Cemal Nogay ile İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri ve Daire Başkanları katıldı.



“Valimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum”

Program sırasında bir konuşma gerçekleştiren İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, “ Malatya Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin kapılarının bize açık olması insani yardım noktasında sürekli istişare halinde olmamız çalışmalarımız sırasında bizleri rahatlatmakta. Bundan dolayı Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha memleketimize bu tür felaketleri göstermesin” şeklinde konuştu.



“Yardımlarımızın bölgeye sağ salim ulaşmasını diliyorum”

İnsani Yardım Vakfı ile birlikte çok güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Batı Karadeniz’de sel felaketi sonrası mağdur olan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Malatya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve İnsani Yardım Vakfı ile birlikte toplanan 3 tır dolusu yardım bugün sel felaketi yaşanan bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Ülkemizin değişik bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde, yangın felaketinde hayatlarını kaybeden ve bu ülkenin milli birlik ve beraberliği için canını feda eden büyüt şehitlerimizi rahmet, minnet yad ediyorum. Gazilerimize Cenabı Allah’tan acil şifalar diliyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki Ülkemizin bu tür afetlerden uzak olması ve insanımızın daha huzurlu bir şekilde yaşamasını Cenabı Allah’tan diliyorum. Bugün yola çıkacak olan yardım tırlarımızın da emanetleri yerlerine sağ salim ulaştırmalarını diliyorum” dedi.



“Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Üzerinde yaşamış olduğumuz coğrafya dünyanın en güzel coğrafya parçalarından birisi. En eski yerleşim yerleri bu ülkede. Ancak bir takım dezavantajları da var bunu bilmemiz lazım. Birincisi deprem kuşağındayız. Hazırlıklı olmalıyız, özellikle bu konuyu titizlikle takip edip kimsenin canının yanmaması için elimizden geleni yapmalıyız. İkincisi artık günümüzde çevre ile ilgili yapılan hatalardan dolayı bir takım çevre felaketlerinin meydana gelmesi olağan hale geldi. İnsanoğlu dengeyi bozuyor tabiat insanoğlundan intikam alıyor. Yangınlar meydana geldi ve Allah’a hamd olsun Bakanlıklar üzerine düşeni yaptı. Belediyelerimiz Türkiye’nin en ücra köşelerinden araçlar göndererek yangınlara müdahale konusunda ellerinden geleni yaptılar. Hep birlikte o kötülüklerin üstesinden geldik. Bugün belki Valimizin, Başkanımızın hiç görmediği yerlere buradan yardım toplayıp göndermek bizim için ulvi bir duygu. Allah razı olsun kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“4 tır yardım bölgeye gönderiliyor”

11 Ağustos tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde büyük bir sel felaketinin meydana geldiğini belirten Malatya Valisi Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, “Batı Karadeniz bölgemizde büyük bir sel felaketi yaşandı. Sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Dileğimiz odur ki böyle felaketler bir daha yaşanmasın. Memleketimiz, vatandaşlarımız zor durumda kalmasın. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği doğal afetlere her zaman hazırlıklı olunmalı ve tedbirleri almalı afet olduğu zamanda kenetlenerek afet bölgesine yurdumuzun dört bir tarafından yardımları ulaştırmalıyız. Bu hem insani bir vazifedir hem de kardeşlik hukukunun gerektirdiği bir vazifedir. Malatya bugün kardeşlik hukukunun gerektirdiği bu vazifeyi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Valiliğimizin koordinesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yardımlarıyla İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubemizin çalışmalarıyla 3 yardım tırını bugün Sinop ilimize gönderiyoruz. İnşallah yarın sabahta 1 tır olmak üzere toplam 4 tır yardımı bölgeye ulaştırmış olacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dua edilerek yardım tırları sel bölgesine uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.