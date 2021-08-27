Malatya’nın kunduru buğdayı belgeselde tanıtılacak

Zengin Gastronomisi ve özellikle bulgur köfteleriyle ünlü Malatya’nın bir başka gastronomik değeri Kunduru Buğdayı ve öğütülmesi sonucu elde edilen Malatya’ya özgü bulgur çeşitlerinin tanıtımı yapılıyor.

Kunduru buğdayının tanıtımı için Malatya’ya gelen Gastronomi Yazarı Ebru Erke ve “ Anadolu’dan Dünyaya Armağan Bulgur” kitabı yazarı Gastronomi Tv Programcısı Asuman Kerkez Malatya’da Kunduru Buğdayı ile ilgili inceleme ve program çekimleri yaptılar.

Buğday hasadında sezon sonu olmasına rağmen araştırma sonucu bulunan Hekimhan Yukarı Selimli Mahallesi Muhtarı Osman Kılıç’ın buğday tarlasında hasat biçimiyle programa başlayan Ebru Erke, daha sonra Malatya Pazarı Palancı Firmasının üreticisi olan Orhan Alkaya’nın kayısı çiftliğinde Kunduru Buğdayını kaynatma, kurutma aşamalarını ve buğdayın öğütülmesiyle elde edilen bulgur çeşitlerini ve bulgurdan yapılan bazı yemeklerin çekimlerini yaptılar.



Buğday unu ile yapılan kurabiye

Ebru Erke daha sonra Malatya’ya özgü buğday unu ile yapılan Malatya Kurabiyesinin yapım ve çeşitleri ile ilgili çekimlerde bulundu. Ekip daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Maldiana Kadın Kooperatifinde Buğday Müzesini inceleyerek Kunduru Buğdayından elde edilen bulgur çeşitlerinden oluşan köftelerin yer aldığı sofraya konuk olup, kooperatif çalışanlarıyla köftelerin yapımı ve bulgur ile ilgili çekimler yapıp köftelerin tadımını yaptı.

Belgesel programı ileriki tarihlerde İz Tv ve BelN Gurme Kanalında yayınlanacak. Program ayrıca BelN Gurme Kanalının Arapça yayınlarında da gösterilecek.

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