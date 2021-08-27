Bahçede esrar ve kenevir ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahçede esrar ve kenevir ele geçirildi

İHA

Bahçede esrar ve kenevir ele geçirildi

Malatya’da bir bahçede Jandarma tarafından yapılan aramada, 1.151 Kök Kenevir Bitkisi ve 680 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir İlçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Uyuşturucu Madde Ticareti ve Yasadışı Kenevir Ekimi yaptığı bir kişi tespit edildi.
Şahsın bahçesinde yapılan aramada, 1.151 Kök Kenevir Bitkisi ve 680 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’nın kunduru buğdayı belgeselde tanıtılacak
YEREL HABERLER Malatya’nın kunduru buğdayı belgeselde tanıtılacak
Malatya’dan sel bölgesine yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Malatya’dan sel bölgesine yardım malzemesi gönderildi
Ndong, ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Ndong, ilk antrenmanına çıktı
Malatya’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Uruguay kulübünün başkanından Adil Gevrek'e ziyaret Gevrek, Uruguay ekiplerinden Penarol Başkanı Ruglio'ya forma hediye etti
YEREL HABERLER Uruguay kulübünün başkanından Adil Gevrek'e ...
Yeni Malatyaspor’dan Fransız ekibine teşekkür
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’dan Fransız ekibine teşekkür
Gürkan’dan Özhaseki’ye brifing
YEREL HABERLER Gürkan’dan Özhaseki’ye brifing
Anadolu'nun gündemi enerji verimliliği
YEREL HABERLER Anadolu'nun gündemi enerji verimliliği
Fendoğlu’nun girişimleriyle asbest sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Fendoğlu’nun girişimleriyle asbest sorunu çözülüyor
Özhaseki: "Yerel ve genel seçimler zamanında yapılacak" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Türkiye göçmen kampı değil”
YEREL HABERLER Özhaseki: "Yerel ve genel seçimler zamanında ...
Sadık Çiftpınar: Menajerime Malatyaspor'dan başka takımla görüşme dedim
YEREL HABERLER Sadık Çiftpınar: Menajerime Malatyaspor'dan başka ...
Özhaseki: Burası göçmen kampı değil
YEREL HABERLER Özhaseki: Burası göçmen kampı değil
Battalgazi Semt Kütüphanesi’nde sona gelindi Başkan Güder: “Okul dönemi ile birlikte öğrencilerimizin istifadesine sunacağız”
YEREL HABERLER Battalgazi Semt Kütüphanesi’nde sona gelindi Başkan ...
Başkan Çınar, asfalt serimi ve imar yolu açma çalışmalarını inceledi Çınar: “Kırsal bölgelerimize ulaşımı kolaylaştırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, asfalt serimi ve imar yolu açma ...
Yeni Malatyaspor'da Ndong sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Ndong sağlık kontrolünden geçti
Üniversite diploması işe girmek için artık yeterli değil Dr. Öğr. Üyesi Tellioğlu: "Günümüzde, işverenler üniversiteden mezun olmuş kişileri yeterli görmemektedir" "Sosyal yönü güçlü, beceri ve yetkinliğe sahip mezun adaylar burada daha ön plana çıkmaktadır"
YEREL HABERLER Üniversite diploması işe girmek için artık yeterli değil Dr. ...
Portatif havuzda serinleme keyfi
YEREL HABERLER Portatif havuzda serinleme keyfi
Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 yıllık ev kalıntıları bulundu
YEREL HABERLER Arslantepe Höyüğü'nde bin yıllık mezarlar, 5 bin 500 ...
Sadık Çiftpınar: "Menajerime 'Başka takımla görüşme' dedim" Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Sadık Çiftpınar: "5-6 kulüpten teklif vardı ama direkt Malatyaspor ile görüştük" "Fenerbahçe’de 2.5 senem geçti, onlara teşekkür ederim"
YEREL HABERLER Sadık Çiftpınar: "Menajerime 'Başka takımla görüşme' ...
İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak istiyoruz
YEREL HABERLER İrfan Buz: Gaziantep FK karşısında 3 puan almak ...
Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti
Ndong Yeni Malatyaspor’da!
YEREL HABERLER Ndong Yeni Malatyaspor’da!
Buz: “Gaziantep FK maçından 3 puan almak istiyoruz" Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: “Doğru transferleri yapmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Buz: “Gaziantep FK maçından 3 puan almak ...
Hafez, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Hafez, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.