Bahçede esrar ve kenevir ele geçirildi

Malatya’da bir bahçede Jandarma tarafından yapılan aramada, 1.151 Kök Kenevir Bitkisi ve 680 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir İlçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Uyuşturucu Madde Ticareti ve Yasadışı Kenevir Ekimi yaptığı bir kişi tespit edildi.

Şahsın bahçesinde yapılan aramada, 1.151 Kök Kenevir Bitkisi ve 680 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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