Yıldırım’ın kitap koleksiyonu İnönü Üniversitesi’nde

Malatya’da “Üstat” adı ile tanınan araştırmacıyazar Hüsamettin Yıldırım’ın kitap koleksiyonu, İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda düzenlenen törenle, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’ne bağışlandı.

Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, Genel Sekreter Mustafa Gezer, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Birsin ve Doç. Dr. Yusuf Batar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Neziha Üstüner, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, Malatya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Vahap Toman ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, “Bugün bir vefa borcumuzu ifa etmek üzere bir araya geldik. Hepinizin yakinen tanıdığı Malatya’nın bir değeri olan merhum Üstat Hüsamettin Yıldırım kendini kitaplara adamış değerli ve kıymetli bir yazardı. Hayatının tamamını kitaba ve kitap okumaya adayarak bizlere ve gelecek nesillere çok değerli bir miras olan kitap koleksiyonu bıraktı. Kitapları Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Kütüphanesine bağışlandı” ifadelerini kullandı.

Kitapların İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesine aktarım süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Karaman, kitapların önce kolilenip Kernek Külliyesi'nde muhafaza edildiği daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat’ın girişimleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonunda İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi'ne bağışlandığını belirtti.



Kızılay’dan kitapların önemi vurgusu

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, konuşmasından kütüphanelerin öneminden söz etti. Kızılay, İnönü Üniversitesi’nde bulunan kütüphanelerdeki eserlerin sayısı hakkında istatistiksel bilgi vererek,

“Üniversiteler eğitim, kültür, sanat, hizmet ve bilim merkezleridir. Kütüphaneler ise üniversitelerin en önemli kurumlarıdır. Kütüphaneler 24 saat ışıkları yanan öğrencilerin ders çalıştıkları, hocaların araştırmalar yaptıkları kitap ve bilgi yuvalarıdır. Günümüzde artık teknolojinin gelişmesi ile birlikte kütüphanelerde bu teknolojiye ayak uydurdu ve yeni nesil kütüphaneler, elektronik kütüphaneler ortaya çıktı. Bu sayede sayısız eser ve kaynak taşınabilir hale gelerek artık zaman ve mekân unsurlarından bağımsız hale geldi, kullanıcıların ulaşabileceği bir hizmet haline geldi" şeklinde konuştu.

Rektör Kızılay, "Üniversitemizde merkez kütüphane tarzında bir yapılanma mevcut ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız bulunmaktadır. Biz İnönü Üniversitesi olarak kütüphanemize çok büyük bir bütçe ayırdık ve bu bütçemizin büyük bir kısmı elektronik kaynaklara harcanmakta. 2021 yılında kütüphanemiz için yaklaşık 3 milyon lira bütçe ayırdık ve her yıl bu bütçemizi artırmayı hedefleyerek öğrencilerimize ve akademisyenlerimize kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi ve İlahiyat Fakültesi kütüphanemiz başta olmak üzere üniversitemizde ve şehrimiz kapsamında üniversitemize bağlı yüksekokullardaki kütüphanelerimizde toplam 256 bin 598 esere sahibiz. Bu sayı ile birlikte kütüphanecilik alanında Türkiye’de ilk 10 üniversite arasında yer almaktayız” dedi.

Rektör Kızılay son olarak İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Sibel Ünlü’nün Üstat Hüsamettin Yıldırım’ın hayatını ve eserlerini konu alan yüksek lisans tezi ve bu tezin kitaba dönüştürülmesi hakkında bilgi vererek, “İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fikret Karaman hocamız, bir yüksek lisans öğrencisi Sibel Ünlü’ye Üstat Hüsamettin Yıldırım’ın hayatını tez olarak yazdırdı ve Malatya İlahiyat Vakfı'nın desteği ile İnönü Üniversitesi Yayınevimizde bu tezi kitap haline getirerek yayınladık. Merhum Hüsamettin Yıldırım’ın anısına üniversite olarak hem bu kütüphanesini istifadeye sunmak hem de arkasından hayatına küçük bir kitapta yer vererek onu ve aziz hatırasını yaşatmak için bu çalışmaları yaparak vefa borcumuzu ifa ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah eserleri de öğrencilerimiz, hocalarımız ve kullanıcılar tarafından istifade edildikçe amel defteri hep açık kalacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Program, Muharrem Ayı dolayısıyla dağıtılan aşure ikramı ve Rektör Kızılay’ın İlahiyat Fakültesi Osman Hulusi Ateş İslami İlimler Kütüphanesi’nde Üstat Hüsamettin Yıldırım Koleksiyonu’nun açılışını yapması ve kütüphaneyi gezmesi ile sona erdi.

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