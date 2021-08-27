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Büyükşehir, Gönültaş Caddesini yeniliyor Gürkan: “Asfalt çalışmalarında destan yazıyoruz”

İHA

Büyükşehir, Gönültaş Caddesini yeniliyor Gürkan: “Asfalt çalışmalarında destan yazıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri ile birlikte Gönültaş Caddesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Gönültaş Caddesi’nin uzun yıllardır ihmal edildiğini belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, “Uzun yıllar ihmal edilmiş olan bu yolumuzda freze ile bir çalışma yaptıktan sonra asfaltlama çalışmalarına geçtik. Ayrıca bu çalışmalarımızın yanında Güney ve Kuzey Kuşak Yolları ile ilgili olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu iki yolumuzun da tamamlanması ile birlikte Malatya’daki trafik sorunu da büyük oranda çözülmüş olacak” ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan Başkan Gürkan’a teşekkür
Cemal Gürsel Mahallesi Muhtarı Ali Doğan, Aşağıbağlar Mahallesi Muhtarı Ömer Şahin ve Paşaköşkü Mahallesi Muhtarı Asiye Şahin yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibinin eline sağlık. Sıkıntılarımız yavaş yavaş gideriliyor. İyi ki Selahattin başkan gibi bir başkanımız var” şeklinde konuştular.

“Başkanımız yapılmadık yol bırakmadı”
Yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu belirten Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz da, “Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yolumuzun asfaltı yapılıyor. Ayrıca burada bulunan kanalın da çevre düzenlemesi yapılarak çok güzel bir görünüme kavuşturuldu. Yapılacak olan yürüyüş yollarıyla birlikte çok güzel bir caddemiz ortaya çıkmış olacak. Şahsım ve muhtar arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Selahattin Başkan geldiği günden bugüne kadar yapılmadık yol bırakmadı” şeklinde konuştu.

“Malatya’daki trafik yoğunluğu azalacak”
Malatya’daki trafik sorununun açılan yollarla azalacağını belirten Başkan Gürkan, “ Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız çalışmalarıyla Malatya’da değil Türkiye’de destan yazıyor. Malatya Türkiye’deki Büyükşehirler içerisinde en fazla yatırım yapan il statüsündedir. Malatya Büyükşehir Belediyesi sadece yol anlamında değil her alanda yoğun bir çalışma içerisinde. İnanıyorum ki 2022 yılı içerisinde GüneyKuzey Kuşak Yollarımız, Kuzey Çevre Yolumuzun da tamamlanması ile birlikte Malatya’daki trafik yoğunluğu azalacaktır. Vatandaşlarımız inşallah huzurlu trafik akışına kavuşmuş olacaklardır. Vatandaşlarımızın yapmış olduğumuz hizmetlere göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız memleketimize en güzel hizmeti sunmaktır. Ekiplerimizle birlikte gece demeden, gündüz demeden çalışmaktayız. Cumhuriyet tarihinde hiç kimseye nasip olmayan 3 bin km asfalt çalışması gerçekleştirdik. Şehrimizi modern ve çağdaş anlamda yaşanabilir bir şehir olma noktasında bütün ekibimizle birlikte gayret göstereceğiz. Malatya UNESCO tarafından da insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak tescil edildi. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımların açılışlarını bir bir yaptığımız zaman Malatya Türkiye’nin yıldız şehri olacak. Hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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