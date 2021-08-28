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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2- Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2- Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK’yı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 20’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Gaziantep FK’da Jefferson’un ceza sahası duşundan yaptığı tehlikeli vuruş kale direğinin üstünden auta çıktı.
54. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem’in şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.
57.dakikada Yeni MAlatyaspor’un hızlı gelişen atağında Tetteh’in şutu yan ağlarda kaldı.
68. dakikada Yeni Malatyaspor’un hızlı gelişen atağında Adem’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tetteh meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 20

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka xx Murat Ergin Gözütok xx S.Altay xx
Yeni Malatya: Abdulsamed xx, Semih x, Wallace xx, Sadık xx, Mallan xx (Ndong dk. 57 x), Nshimirimana x, Aabid xxx, Haddadi xx, Mustafa xx (Gamelli dk. 89 ?), Adem xxx (Haqı Osman dk. 89 ?), Tetteh xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 78 x)
Yedekler: Ahmet Türkaslan, Ndizeye, Mert Örnek, Mert Miraç Altıntaş, Hasan Özkan
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gaziantep FK: Günay xx, Djılobodjı x, Toşca x, Ertuğrul xx, Kitsiou x, Jefferson xx, Merkel x (Börven dk. 75 x), Mendly x (Halil Pehlivan dk. 75 x), Recep xx, Sagal x (Mirza Cihan dk. 86 ?), Figueiredo x (Kenan Özer dk. 58 x)
Yedekler: Burak Ozan, Ulaş Zengin, Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Yusuf Türk
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Adem Büyük (dk. 45), Tetteh (dk. 68) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Djilobodji, Mendly, Recep Niyaz (Gaziantep FK), Wallace (Yeni Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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