Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: 2-0

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN / MALATYA (DHA)-

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Semih, Wallace, Sadık, Mallan (Dk.56 Ndong), Nshimirimana, Aabid, Haddadi, Mustafa (Dk.88 Awuku), Adem (Dk.88 Osman), Tetteh (Dk.77 Kubilay)

GAZİANTEP FK: Günay Djılobodjı, Toşca, Ertuğrul, Kitsiou, Jefferson, Merkel (Dk.74 Borven), Mendyl (Dk.74 Halil) Recep, Sagal (Dk.85 Mirza), Figueiredo (Dk.58 Kenan)

GOLLER: Dk. 44 Adem, Dk. 67 Tetteh (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Wallace (Yeni Malatyaspor) Mendyl, Recep, Djılobodjı (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

7'nci dakikada Sagal uzaktan kaleye sert vurdu, top yan direğe çarpıp auta çıktı.

21'inci dakikada Figueiredo ceza sahası dışından kaleye vurdu, Sadık'a çarpan top kornere gitti.

22'nci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Sagal ortayı yaptı, ceza sahası içinde Djilobodjji kafayı vurdu, top yan direkten oyun alanına döndü.

33'üncü dakikada Aabid ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan kaleyi denedi, top yandan az farkla dışarıya gitti.

44'üncü dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adem, vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0.

46'ncı dakikada Recep uzaktan sert vurdu, kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi.

52'nci dakikada sol kanatta Tetteh'in ortasında topa dokunan Mallan'ın şutunu kaleci kurtardı.

54'üncü dakikada Sagal ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu, kaleci Abdulsamed topu kurtardı.

67'nci dakikada orta alandan ceza sahası içerisine girdikten sonra savunma oyuncularını ve kaleciyi geçen Tetteh'in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

90+7'nci dakikada ceza sahası içerisinde seken topa gelişine vuran Jefferson'un şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-28 21:31:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.