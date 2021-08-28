Yeni Malatyaspor’dan galibiyet kutlaması

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Süper Lig’in 3. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı yenen Yeni Malatyaspor’da taraftar ve futbolcular maç sonu galibiyetin tadını çıkardı.

Doğu Anadolu ekibi, Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK’yı 20’lık skorla geçti. Sarısiyahlıların gollerini Adem Büyük ve Tetteh attı. Ligde puanını 6’ya çıkaran Yeni Malatyaspor, sahasında aldığı ilk galibiyetle taraftarını mutlu etti. Maç sonu futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, birlikte galibiyetin tadını çıkarttılar.

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