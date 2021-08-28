Yeni Malatyaspor’dan milli takıma Adem Büyük göndermesi!

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni Malayaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Adem Büyük’ün milli takıma alınmamasına göndermede bulundu. Söz konusu paylaşımda, “Her maç üstün performansla gol atıp milli takıma çağırılmayan erkek kombini” ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor’un 33 yaşındaki futbolcusu geçtiğimiz sezon attığı 17 golle ligde en çok gol atan yerli futbolcu olmuştu. Başarılı futbolcu, bu sezonda geride kalan 2 haftada Trabzonspor ve Gaziantep FK’ya 1’er gol attı. Doğu Anadolu ekibi sosyal medya üzerinden Adem Büyük’ün fotoğrafını paylaşarak milli takıma alınmamasına atıfta bulundu. Sarısiyahlıların sosyal medya üzerinden yaptığı söz konusu paylaşımda, “Her maç üstün performansla gol atıp milli takıma çağırılmayan erkek kombini” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.