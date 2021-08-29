Restore edilen 128 yıllık Taşhoron Kilisesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Restore edilen 128 yıllık Taşhoron Kilisesi açıldı

İHA

Restore edilen 128 yıllık Taşhoron Kilisesi açıldı

Malatya’da atıl vaziyetteki 128 yıllık Taşhoran Kilisesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi adıyla açıldı. Ermeni vatandaşların da ibadetlerini yapabilecekleri kilisede uzun yıllar sonra ilk dini tören gerçekleştirildi.
Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Taşhoron Kilisesi, geçtiğimiz gün Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi adıyla resmi törenle açıldı. Ermeni vatandaşların da ibadet edebilecekleri kilisede uzun yıllar sonra dini tören gerçekleştirildi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan tarafından gerçekleştirilen ayine çok sayıda vatandaş ile Adıyaman ve çevre iller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek katıldı. Gayrimüslim vatandaşlar, yılın belli zamanlarında gerekli izinleri alarak Taşhoron Kültür ve Sanat Merkezi’nde ibadetlerini yerine getirebilecekler. Yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekleyen 128 yıllık kilisenin inanç turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Güder’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı
Yeni Malatyaspor’dan milli takıma Adem Büyük göndermesi!
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’dan milli takıma Adem Büyük ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçının ...
İrfan Buz: “Çok önemli bir galibiyet aldık” Buz: “Tetteh’in 3 veya 4 hafta arası olmayacağını düşünüyoruz”
YEREL HABERLER İrfan Buz: “Çok önemli bir galibiyet aldık” Buz: ...
Erol Bulut: “Üretiyoruz ama değerlendiremiyoruz”
YEREL HABERLER Erol Bulut: “Üretiyoruz ama değerlendiremiyoruz”
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK (EK ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: 2-0
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: 2-0
Yeni Malatyaspor’dan galibiyet kutlaması
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’dan galibiyet kutlaması
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2- Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2- Gaziantep FK: 0 (Maç ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK ...
Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatya: 1- Gaziantep FK: 0 (İlk ...
19 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu
YEREL HABERLER 19 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette ...
Rahman Buğra 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Rahman Buğra 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
Güder ile mahalle buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Güder ile mahalle buluşmaları devam ediyor
128 yıllık Taşhoran Kilisesi ibadete açıldı
YEREL HABERLER 128 yıllık Taşhoran Kilisesi ibadete açıldı
Hekimhan’da programı düzenlendi
YEREL HABERLER Hekimhan’da programı düzenlendi
Ermeni vatandaşlar Taşhoron Kilisesi’nde inanç ziyaretlerini yapabilecekler Taşhoron Kilisesi’nin açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ermeni vatandaşlar Taşhoron Kilisesi’nde inanç ...
İnönü’ye “mekanda erişilebilirlik” sertifikası
YEREL HABERLER İnönü’ye “mekanda erişilebilirlik” sertifikası
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını ...
Alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı İki apartmanın ortasındaki çardak alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına ...
Malatya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Komutan İnce’ye Müşavirlik görevi
YEREL HABERLER Komutan İnce’ye Müşavirlik görevi
Yapılandırma işlemleri 1 ay uzatıldı
YEREL HABERLER Yapılandırma işlemleri 1 ay uzatıldı
Otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı: 4 yaralı Kazada yaralanan sağlık çalışanlarının yardımına vatandaşlar koştu
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı: 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.