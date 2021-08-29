Adem Büyük, Yeni Malatyaspor formasıyla 100. maçına çıktı

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Yeni Malayaspor’un başarılı futbolcusu Adem Büyük, sarısiyahlı formayla 100. resmi maçına çıktı. Büyük, bu karşılaşmalarda 29 gol atmayı başarırken, 12 de asist yaptı

Yeni Malatyaspor’un, Süper Lig’in 3. haftasında karşılaştığı Gaziantep FK maçında ilk 11’de yer alan 33 yaşındaki Adem Büyük, sarısiyahlı formayı resmi karşılaşmalarda 100. kez terletti. Büyük, geride kalan 100 maçta takımına 29 gol ve 12 asistlik katkıda bulundu. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon 17 gol atarak en çok gol atan yerli futbolcu olmuştu. Adem'in bu sezon ise 2 golü bulunuyor.

Yeni Malatyaspor da başarılı futbolcuyu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti. Söz konusu paylaşımda, “Kaptanımız Adem Büyük, Gaziantep FK müsabakası ile birlikte şanlı formamız altında 100. resmi maçına çıktı. Adem Büyük’ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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