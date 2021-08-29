Doğanşehir’e portatif havuz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde hizmete sunulan portatif havuzda çocuk ve gençler hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Doğanşehir İlçesi’nde de portatif havuz yaptırıldı.

Son günlerde havanın sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu ilçede çocuk ve gençler havuza ilgi gösteriyor. Çocuk ve gençler, hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.