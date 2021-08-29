Malatya'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki aile arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri Kenan Işık Caddesi üzerinde karşılaştı. Karşılaşma sonrası taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada, E.M., M.B. ve İ.B. yaralandı.

Yaralılardan M.B. ile İ.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip ile çevik kuvvet polislerin sevk edildiği olayda, çok sayıda kişi de gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler ruhsatlı olduğu ileri sürülen bir adet pompalı tüfek ele geçirdi.

Olayın gerçekleştiği bölge ile hastanelerde geniş güvenlik önlemin alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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