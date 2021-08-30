Malatya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. idaresindeki 27 BOF 01 plakalı otomobil ile A.D. yönetimindeki 23 LU 762 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada Emine Dikici olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüleri de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, hayatını kaybeden Emine Dikici'nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.