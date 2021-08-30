Han’dan 30 Ağustos mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Malatya Baro Başkanı Enver Han, 30 Ağustos mesajında, bağımsızlığın önemine temas ederek, “O gün olduğu gibi bugün de egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğunu, aynı gururla tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz” dedi.



Han, “30 Ağustos zaferiyle ülkemiz topraklarının düşmanlar tarafından işgal edilmesine kahraman milletimiz hiçbir şekilde müsaade etmemiştir. İmkansızlıklar içinde bile Milli Mücadeleye giren milletimiz, tarihe bu zaferini de altın harflerle yazdırmıştır. Başkomutan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türk Ordusu, yıkılan ulusal gururunu ayağa kaldırmış ‘İstiklal savaşında’ 2630 Ağustos Zaferiyle noktalanan süreçte Milletimizin bağrından yeniden doğmuştur. Büyük Taarruz Savaşı, kendi bayrağı altında bağımsız bir şekilde yaşamak ve bu uğurda gösterdiği fedakarlıklar sonucunda 30 Ağustos’ta emsalleri yine Türk Milleti tarafından ortaya konan büyük bir zafere dönüşmüştür. Gururla yıl dönümünü kutladığımız bu zafer, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, bayrak sevgisinden, milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmeyen bir millet olduğumuzu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü her zaman koruyacağını tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerine yer verdi.

Han, “O gün olduğu gibi bugün de egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğunu, aynı gururla tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, bağımsızlığın ve Cumhuriyetimizin temeli olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’ nızı birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik duygularıyla kutlar, Ulu Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza, ülkemiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunar, onların bizlere bıraktığı bu zaferi yılmadan sonsuza dek yaşatacağımızın sözünü verdiğimizi tekrar ifade etmek isteriz” diyerek mesajını tamamladı.

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