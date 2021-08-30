Tetteh’den 3 maçta 2 gollük katkı

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Yeni Malatyaspor’da 3 maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Benjamin Tetteh, Adem Büyük ile birlikte takımın gol yükünü çekiyor. Tetteh’in, Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlıksa Doğu Anadolu ekibinde can sıkıyor.

Yeni Malatyaspor’un 24 yaşındaki başarılı forveti Tetteh, yeni sezon ile adeta yeninden doğdu. Geçtiğimiz sezon 32 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Tetteh, geride kalan 3 haftada 2 gol buldu. Adem Büyük ile birlikte takımın gol yükünü çeken başarılı forvet, Gaziantep FK maçında arka adalesinde yaşadığı çekme sonrası sakatlanmıştı. Başarılı forvetin sağlık durumu hakkında kulüpten açıklama bekleniyor.

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