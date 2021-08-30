Malatya'da 30 Ağustos kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Malatya'da törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü programına, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafında Ataütk Antına 'na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Baruş Anıt Şeref Defterine günün anlam ve önemini belirten bir yazı yazdı. Vali Baruş, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da liderliğinizde başlayan istiklal mücadelemizin 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da, başkumandanlık meydan muharebesinde, şanlı ordumuzun destansı mücadelesiyle nihayete eren büyük zaferin 99’uncu yıldönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gurur gününü kutlamak ve aziz hatıranızı yâd etmek üzere manevi huzurlarınızdayız. 30 Ağustos’ta, vatanımızın bağımsızlığı uğrunda Milletimizin eşsiz kıyamıyla düşmana karşı kazandığımız büyük zafer, hem Türk Milletinin askeri kudret ve kahramanlığının tarihte eşine az rastlanır muazzam bir eseri, hem de hürriyet ve bağımsızlık ahdinin ölümsüz bir abidesidir” dedi.

30 Ağustos, ülkesi dört bir yandan işgal altına alınarak boyun eğdirilmek istenen aziz milletimizin, “Ya İstiklal Ya Ölüm” haykırışıyla dünyanın en büyük sömürge güçlerine karşı verdiği istiklal mücadelesini başkomutanlık meydan muharebesiyle kesin bir zaferle neticelendirdiğini belirten Baruş,”99 yıl önce, Zatalinizin ve aziz milletimizin, yurdumuzun karşı karşıya olduğu her türlü olumsuz şerait içerisinde iken “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla canları ve kanları pahasına gösterdiği eşsiz fedakârlık ruhu, o zafer gününden bu yana, ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin iradesine kast eden yabancı güçlere, onların destekledikleri terör odaklarına ve işbirlikçilerine karşı verdiğimiz mücadelede ilham kaynağımız olmuştur. Tarih boyunca, gücünü birlik ve kardeşliğinden alan milletimizin mukaddes değerlerini savunma ve yaşatma uğrunda sergilediği topyekûn kenetlenme anlayışını ifade eden büyük taarruz ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, karşılaşacağımız zorlukları aşmada en güçlü ilham kaynağımız ve güvencemiz olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Anıt önündeki törenin ardından valilik makamında, Vali Aydın Baruş, askeri ve mülki erkanın bayram tebriklerini kabul etti.

Tören programı kapsamında son olarak ise İnönü Caddesinde resmi geçiş törenine geçildi. Buradaki kutlama programı Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Salim Arslan, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın askeri araç ile halkı selamlaması ile başladı.

Daha Türk Silahlı Kuvvetleri adına İstikam Binbaşı Güvenç Doster’in yaptığı konuşma ardında, kutlama programı, tören geçişi ardından sona erdi.

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