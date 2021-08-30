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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arguvan’da 30 Ağustos kutlaması

İHA

Arguvan’da 30 Ağustos kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümünü nedeniyle Malatya'nın Arguvan ilçesinde tören düzenlendi.
Nazım Hikmet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Belediye Başkan yardımcısı İlker Göktaş'ın çelenk sunumu ile başlayan kutlamaların ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Silikyüz yaptı.
Törene, Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkan yardımcısı İlker Göktaş, İlçe Jandarma Komutanı Burak Ayar , İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen, CHP İlçe Başkanı Ekber Aslan Türk, MHP İlçe Başkanı Hasan Kınık, Kıbrıs gazileri daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Silikyüz, “Milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt'te bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Büyük Zafer'e ilham veren ruh, inanç ve irade, 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir. Savunma sanayinden ekonomiye, dış politikadan enerjiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden taşeron terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda elde ettiğimiz başarılar, bunun en önemli nişaneleridir. Ülkemiz bugün sadece sınırları içinde yaşayan 84 milyon vatandaşının değil, Balkanlardan Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya gönül coğrafyasındaki yüz milyonlarca dost ve kardeşinin de umudu haline gelmiştir. Allah'ın yardımı, kalbi bizimle çarpan dostlarımızın desteği ve necip milletimizin samimi duasıyla inşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. İçimizdeki kimi bedhahlara rağmen, zalimler karşısında mazlumun hakkını savunmaya, tüm dünyada barışın, adaletin ve özgürlüğün hâkim olması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bundan 99 yıl önce Dumlupınar’da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını minnetle yâd ediyorum. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki tüm kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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