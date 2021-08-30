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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hekimhan’da Zafer Bayramı kutlaması

İHA

Hekimhan’da Zafer Bayramı kutlaması

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99. yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, yurt genelinde olduğu gibi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde de kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı sebebiyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Programa Kuluncak Kaymakamı ve Hekimhan Kaymakam Vekili Alparslan Sözen, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, siyasi parti başkanları ve daire amirleri katıldı.

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