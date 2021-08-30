Malatya Büyükşehir Radyosu’ndan ilk yayın Zafer Bayramı günü

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Büyükşehir Belediyesi Radyosu’ndan ilk yayın Zafer Bayramı günü gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi’nde kurulan 44 Malatya Radyosu’nun yayına başlaması nedeniyle ilk konuk Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Malatya’nın sesi olan radyomuzda 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel ilk yayınımızı yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.