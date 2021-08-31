Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı

Malatya merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. 'Kasırga Operasyonu'nda 50 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeler ve silahlar da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 800 personel, Özel Harekat unsurları, teknik araçlar ve narkotik köpekleri ile uyuşturucu satıcıları ve aranan şahıslara yönelik 2 aylık çalışma sonucu, Malatya merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin olmak üzere toplam 5 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. 'Kasırga' adı verilen operasyonda 50 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 66 bin 675 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 300 gram sentetik kannabinoid, 185 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 138 adet fişek, 2 adet tüfek ele geçirildi. Konu ile ilgili 50 şüpheli hakkında TCK 188 maddesinden işlem yapılarak adli makamlara sevk edilecekleri kaydedildi.

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