İlahiyat Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 20202021 eğitim ve öğretim yılı mezun öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi.

İnönü Üniversitesi kampüsünde düzenlenen törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Birsin ve Doç. Dr. Yusuf Batar, akademik personel ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan İnönü Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 70 akademik personel ile İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin, Türkiye’deki en güçlü akademik kadroya sahip ilahiyat fakültelerinden biri olduğunu ifade ederek, “Sevgili gençler çok iyi bir eğitim aldığınızı biliyorum. Çok güçlü bir akademik kadroya sahibiz. 70 civarında akademik personelimiz bulunmaktadır ve Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri içinde en güçlü akademik kadroya sahip olan fakültelerden biriyiz. Çok iyi bir eğitim aldınız. Ancak eğitim yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu için mezun olduktan sonra da hayatınız boyunca sürekli okuyup, araştırarak yeni bilgiler öğrenerek kendinizi sürekli geliştireceksiniz ve edindiğiniz bilgi ve birikimleri yeni nesillere aktaracaksınız” şeklinde konuştu.



"İlahiyat camii, üniversite camileri içerisinde örnek bir mimariye sahip"

Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi İlahiyat Cami’nin 40 bin 600 esere sahip İslami İlimler Kütüphanesi, Kubbealtı Kitap Kafesi ve çalışma salonuyla Türkiye’deki üniversite camileri içerisinde örnek bir mimariye sahip olduğunu vurguladı.

Son olarak, emekliliğe ayrılacak olan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman’a tecrübelerini ve bilgi birikimlerini öğrencilerle, ilahiyat fakültesi hocaları ile paylaştığı için teşekkür eden Rektör Kızılay, Prof. Dr. Fikret Karaman’ın sözleşmeli personel olarak bir yıl daha ilahiyat fakültesinde görev alacağını ve engin bilgilerini öğrencilere aktarmaya devam edeceğini belirtti ve mezun öğrencilere başarılar diledi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ise, “Değerli mezunlar sizler geçmiş dönemlerdeki öğrencilerimize nazaran daha şanslısınız. Bundan 23 yıl önce İlahiyat Fakültemizin beşinci katında bir kütüphanemiz bulunuyordu ama kütüphanemizde az sayıda kaynak vardı. Sadece fakültemiz bünyesindeki öğrencilere hizmet verebiliyordu. Fakat gönlümüz o kütüphanenin hem İlahiyat Fakültesine hem de üniversitemize hizmet verebilecek bir düzeye ulaşmasını istiyordu. Ayrıca gönlümüze göre Cuma namazını ve vakit namazlarını kılabilecek bir camimiz yoktu. Önceki camimiz yukarıda kaldığından öğrenci açısından Cuma günü bile oraya gitmek zordu ama Allah’a hamd ediyoruz yaklaşık 5 yıl önce Sayın Rektörümüz göreve başladığı ilk gün bu sıkıntılarımızı gidermek için bir istişare halkası kurdu ve bizlere de görevler verdi. Bizzat bu işin başında da Rektörümüz olmak üzere 4 yıl gibi kısa bir sürede üniversitemizin kalbinde, böyle güzel bir mekânda birçok işlevsel özelliği bulunan hem cami, hem okuma salonu, hem kütüphane, hem de kitap kafe ve daha da önemlisi böylesine zengin bir meydan ve zengin bir ortam, bütün üniversitemize ama özelde de İlahiyat Fakültemize nasip oldu. İnşallah bundan sonra gelecek olan öğrenci kardeşlerimiz bu mekândan çok daha iyi istifade edecek. Bugün bu caminin gölgesinde törenimizi gerçekleştiriyoruz ve sizleri bu caminin hatırası ile uğurluyoruz” diye konuştu.

Kızılay ve Karaman’ın konuşmalarını ardından Kur'anı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve mezun öğrencilere diploma takdimi ile devam eden program, kep atma töreni ile sona erdi.

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