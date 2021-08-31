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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, Balıkesir’den gelen misafirleri tarihi mekanlarda ağırladı

İHA

Başkan Güder, Balıkesir’den gelen misafirleri tarihi mekanlarda ağırladı

Bir takım gezi ve incelemelerde bulunmak için Malatya’ya gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Balıkesir Karesi İlçe Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gezi ve incelemelerde bulunmak için Malatya’ya gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Balıkesir Karesi İlçe Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Battalgazi’de hayata geçirilen yatırımlar hakkında konuklar kısa bilgiler veren Başkan Güder, yapımı devam eden yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından Başkan Güder, konuklara Medeniyetin Kalbi Battalgazi’deki tarihi mekanları gezdirdi. Malatya’ya ve özellikle Battalgazi ilçesine hayranlığını dile getiren Milletvekili Subaşı ve Başkan Orkan, misafirperverliğinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Konuklarımız, Battalgazi’deki hizmetlere hayran kaldılar”
Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Balıkesir Milletvekilimiz, belediye başkanımız, ilçe teşkilat başkanımız ve beraberindeki heyetin bu güzel ziyaret bizleri çok mutlu etti. Malatya’mızda ve Battalgazi’mizde yapılan projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Yapılacak projeler varsa Karesi’de de yapmayı düşünüyorlarmış. Konuklarımız, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mizi gezip gördüklerinde çok güzel hizmetlerin yapıldığını ve tarihi eserlerin ayağa kaldırıldığını bizlerle paylaştılar. Battalgazi’ye kazandırılan hizmet ve yatırımların takdire şayan olduğunu ifade ettiler. Devir aldığımız hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak için çabalıyoruz. Daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlamak için gece gündüz çalışacağız. Battalgazi’de durmak yok, hizmete devam sloganıyla hareket ediyoruz. Bizlerde başka illere sürekli geziler düzenliyoruz. Bu gezimizin başına Balıkesir’imizi koyacağız. Ben tekrardan değerli konuklarımıza nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Battalgazi hizmette şaha kalkmış”
Battalgazi’deki bazı projeleri Balıkesir’e kazandırmak istediklerini vurgulayan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Battalgazi ilçesi anlatılmaz, yaşanılır. Bu ilçede yaşayan vatandaşlar çok ama çok şanslı. Boşuna medeniyetin göbeği söylenmemiş. Hakikaten Battalgazi Medeniyetin Kalbi konumunda. Osman Güder başkanımız çok güzel hizmet ve yatırımları ilçeyle buluşturmuş. Hizmette adeta şaha kalkmış. Başkanımız örnek alınacak hizmetler kazandırmış. Bizim buraya gelmemizin asıl amacı, ilçemize belediye hizmet binası kazandırmak ve bazı projeler hakkında bilgiler almak. Türkiye’de birçok hizmet binalarına baktığımız zaman en göze çarpanı Battalgazi Belediyesidir. Battalgazi projeleri yakından inceliyoruz. Hem hizmet binasını hem de bazı projeleri çok beğendik. Misafirperverliğinden ötürü Osman Güder başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’nin tarihi insanı büyülüyor”
Battalgazi’nin tarihine hayran kaldığını aktaran AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, “Öncelikle misafirperverliğinden ötürü başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın başkanlarımızı hizmetlerinden dolayı kutluyoruz. Başkanımızla beraber ilçedeki tarihi yerleri gezdik. Battalgazi’nin tarihine hayran kalmamak elde değil, insanı büyülüyor. Yapılan hizmetler de mükemmel. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i bizde turizm şehri olan Balıkesir’imize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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