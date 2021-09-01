Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Elazığ karayolu Kapıkaya Mahallesi mevkiinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, Özalper Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana bir başka kazada ise 1 kişi yaralandı.

Malatya Kayseri karayolu Tavşantepe mevkii Akçadağ yol ayrımında meydana gelen diğer bir kazada da 2 kişi yaralanırken, yaralılar kentte çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.