Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en verimsiz sezonunu geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en verimsiz sezonunu geçiriyor

İHA

Bilim insanından arı ölümlerine karşı kış öncesi besin takviyesi uyarısı Arıcılar, bal üretiminde son 10 yılın en verimsiz sezonunu geçiriyor

Bilim insanı Dr. Öğretim Üyesi Semiramis Karlıdağ, arıcıların ülkemizde etkili olan iklimsel değişikler nedeniyle son 10 yılın en verimsiz sezonunu geçirdiklerini belirterek, kış öncesi yaşanacak hastalıkların etkisiyle meydana gelebilecek arı ölümlerine karşı üreticilere uyarılarda bulundu.
Ülke genelinde etkili olan mevsimsel değişikler ve kuraklık, bal hasadını geçen yıllara yüzde 50 oranında düşürdü. Son 10 yılın en verimsiz sezonunu geçiren arıcılar da kuraklıktan nasibini aldı. Turgut Özal Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Merkezi’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Semiramis Karlıdağ, arıcılara kış sezonu öncesi yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.
Dr. Öğretim Üyesi Semiramis Karlıdağ, mevsimsel değişikliğin ve kuraklığın etkisiyle arıcıların son 10 yılın en kötü sezonunu geçirdiklerini belirterek, “Bu sene itibariyle baktığımızda arıcılar açısından da çok zor bir yıl. Arıcıların ifadesine göre son 10 yılda kötü bir sezon geçiriyoruz. İklimsel değişikliğin yanında kuraklık, rüzgar olması, yağışların olmaması birçok etken etki ediyor aslında. Kışın yeterince kar yağmadığı, baharın yağmur yağması gereken dönemlerde yağmur yağmadı. Bitkiler bu açıdan zayıf kaldı. Flora zayıf kaldı. Buna bağlı olarak arıcımız ilkbaharda tam olarak nektar akımına hazırlayamadılar. Veya hazırlamak için çok masraf yaptılar. Arıcılarımız dağa götürüp yaylaya çıkardığında, yaylada nektar gelmeyince bal üretimine gidemediler ve birçok sorunla karşı karşıya kaldılar. Sadece iklimsel sıcaklıklar değil, mesela nektar bir dönem çok iyi gelir. Bir anda sıcak bir rüzgarın esmesiyle çiçekleri kurutur. Çevreye bakıyorsunuz polenler var, bitkiler, çiçekler var ama bal yok. Önemli olan kaliteli polenin gelmesi nektarin gelmesin. Bal üretimi kovan başına belki 10 kilo civarında ortalama almışlardır arıcılarımız. Kayıplar fazla yani arının ilkbaharda popülasyonun geliştirememe, nektar dönemine zayıf girmesi yani arılar olsa bile zayıf olduğu için kovana gelen bal miktarı düştü. Bu da yıllık bal üretimini düşürmüş oluyor. Yani arılar yeterince güçlenmediği için” ifadelerini kullandı.

“Ortaya çıkacak protein eksikliği arıların ömrünü kısaltıyor”
Kış sezonu öncesi arıların besin ihtiyacının karşılanmasının önemli olduğunu belirten Karlıdağ, eğer yeterince protein olmazsa arının ömrünün kısalacağını ifade ederek, “Arıcılarımıza tavsiyem, kışlatmaya alırken bizim iyi bir arıcılık yapmamız için veya kolonilerimiz kışlatmaya, kayıpsız veya çok az kayıpla atlatmak için yeterince balını koymamız gerekiyor. Polenini kontrol edip, polenlerini koymamız gerek. Polenli çerçeve takviyesi yapmamız gerekiyor. Eğer o mümkün değilse kışın polenli kekle takviye yapmamız gerekiyor. Bu işlem yapılmazsa, bahar aylarında da aynı işlem söz konusu arıcı sürekli bir şuruplama yapıyor. Ama dışarıdan polen gelmiyorsa şuruplama yapıldığı için ana arı sürekli yavruya gidiyor. Yumurta bırakıyor ama yavrularını polenle beslemek zorunda arı sütü üretmek için polenle ihtiyacı var. Proteine ihtiyacı var. Polen gelmiyor şuruplama yapıyor. Bu sefer arının kendi bünyesinden protein açlığı dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Bu da arının kısa sürede ölmesine neden oluyor. Yani fizyolojik yaşı kısalmış oluyor” dedi.
Arılarda ortaya çıkan varoa hastalığıyla mücadelenin önemine değinen Karlıdağ, “Günümüze gelip baktığımızda bal hasatı yapar yapmaz hemen varroa ile mücadelemizi yapmamız gerekiyor. Ama varroayla mücadeleyi yaptıktan sonra da yani ruhsatlı ilaç kullansak bile, arıcılarımıza şunu öneririm çünkü, biz bunun tespitini yaptık. Mesela ruhsatlı ilaç kullanarak varroa mücadelesini yaptım. Hiç varroa ilacı kullanmadığımız kovanlarımız vardı. Her ikisinde de varronın durumunu ölçmek için baktığımızda aslında ilaç verimlerimizde daha çok varroa denk geldik. Bu ilacın etkinliğinin fazla olmadığını gösteriyor. Çünkü sürekli bir ilaç kullandığımızda zaten varroaya ona karşı bir diren kazanıyor. Onun için farklı farklı ruhsatlı ilaç kullanmamız lazım. Kolonilerimizi kışlatmaya alırken genç ana arıyla kışlatmaya almamız gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürkan, “Balıkesir Türkiye’nin kadim şehirlerinden birisi”
YEREL HABERLER Gürkan, “Balıkesir Türkiye’nin kadim şehirlerinden ...
Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
'Yanıyorsun Fuat abi' gerçek oldu
YEREL HABERLER 'Yanıyorsun Fuat abi' gerçek oldu
Başkan Güder, Balıkesir’den gelen misafirleri tarihi mekanlarda ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Güder, Balıkesir’den gelen misafirleri tarihi ...
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert görevine başladı
YEREL HABERLER MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert görevine başladı
Yeni Malatyaspor’a Tetteh’den kötü haber Gaziantep FK maçında sakatlanan Tetteh sahalardan 3 hafta uzak kalacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’a Tetteh’den kötü haber Gaziantep FK ...
Bülbüloğlu’ndan çimento krizine tepki
YEREL HABERLER Bülbüloğlu’ndan çimento krizine tepki
Ticaret Borsası’ndan aşure ikramı
YEREL HABERLER Ticaret Borsası’ndan aşure ikramı
Eğitimde pandemi kurallarına riayet edilmesi istendi
YEREL HABERLER Eğitimde pandemi kurallarına riayet edilmesi istendi
Yeşilyurt Belediyesi’nin kentsel dönüşüm alanındaki çalışmaları hız kazandı Çınar: “Depreme dayanıklı ve güvenilir konutlar inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nin kentsel dönüşüm alanındaki ...
Yeni Malatyaspor savunmasında Sadık Çiftpınar etkisi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor savunmasında Sadık Çiftpınar etkisi
Hırsızlık 17 kamera görüntüsüyle çözüldü
YEREL HABERLER Hırsızlık 17 kamera görüntüsüyle çözüldü
İlahiyat Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER İlahiyat Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu
Göçmen kuşların mekanı olan göleti kuraklık vurdu Yok olma noktasına gelen göletteki kuraklık vatandaşları düşündürüyor
YEREL HABERLER Göçmen kuşların mekanı olan göleti kuraklık vurdu Yok ...
Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 ...
Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı
YEREL HABERLER Kasırga Operasyonu'nda 50 gözaltı
Yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yangında ev kullanılamaz hale geldi
Rektör Karabulut, acı kayısı çekirdeğinin kanser hücrelerine etkisini anlattı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut, acı kayısı çekirdeğinin kanser ...
Malatya Büyükşehir Radyosu’ndan ilk yayın Zafer Bayramı günü
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Radyosu’ndan ilk yayın Zafer ...
Malatya’da “Kadrajından Kültüre Şehir Hikayeleri” fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Malatya’da “Kadrajından Kültüre Şehir Hikayeleri” ...
Sadık Çiftpınar, Malatyaspor'un savunmasını güçlendirdi
YEREL HABERLER Sadık Çiftpınar, Malatyaspor'un savunmasını ...
Hekimhan’da Zafer Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Hekimhan’da Zafer Bayramı kutlaması
jandarma'dan özel çocuklara ziyaret
YEREL HABERLER jandarma'dan özel çocuklara ziyaret
Darende’de 30 Ağustos kutlaması
YEREL HABERLER Darende’de 30 Ağustos kutlaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.