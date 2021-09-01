Güder, YKS’de ilk 10 bine giren öğrencileri ağırladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yüksek Öğretim Sınavı’nda ilk 10 bine girmeyi başaran öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Başkan Güder, “Gençlerimize vereceğimiz destekle ilçede başarılı olan öğrencilerimizin sayısını arttırmayı planlıyoruz” dedi.

Battalgazi ilçesinde eğitimde başarıyı arttırmak için çeşitli yatırımları hayata geçiren, gençlerin hedefine ilerlemesi için her zaman destek olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, başarıyı ödüllendirme ve başarıya özendirmek için ilçede YKS’de ilk 10 bine giren öğrencilerle yemekte bir araya geldi. Türkiye’deki çeşitli üniversitelere yerleşen öğrencilerle başarı üzerine sohbet eden Başkan Güder, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Battalgazi Belediyesi Yeşilçam Sosyal Tesislerde düzenlenen programa AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Balıkesir Karesi AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

Koca: “Sizleri ve ailelerinizi tebrik ediyorum”

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, “Öncelikle misafirlerimize hoş geldiniz diyorum ve onları ağırlamaktan son derece memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Öğrencilerimizi de tekrar tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bu başarılarından dolayı fazlasıyla gurur duyuyoruz. Aynı zamanda onları bu şekilde yetiştiren ailelerini de gönülden tebrik ediyorum. Sizden beklentimiz kendinizi daha çok geliştirerek hem Malatya’yı hem de ailelerinizi daha iyi yerlerde temsil etmeniz" dedi.

“Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak çalışmalar yapıyoruz”

Programda konuşan Başkanı Osman Güder, “Sınavlardan önce sözümüz vardı öğrencilerimize. İlk 10 bine giren öğrencilerimizle bir araya gelip, hediyeler vereceğiz dedik. Amacımız geleceğimize hizmet etmek, geleceğimiz olan gençlerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamak. Belediye olarak üzerimize düşen görevi harfiyen yerine getiriyoruz. İlçe genelinde gençlik merkezleri kuruyoruz. Hanımınçiftliğinde Gençlik Merkezimiz öğrencilerimizi ağırlarken, Orduzu’da eski belediye binasını da gençlerimizin istifadesine sunacağız. 2 bin öğrencimiz buradan yararlanacak. TOKİ’de de Öğrenci Etüt Merkezimizin açılışını yapacağız. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, bu tür mekanları gençlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile beraber gençlerimize verdiğimiz bu desteklerle Battalgazi bölgesinde 30’larla değil 300’lerle binlerle ifade edebileceğimiz dereceye giren öğrencilerimiz olacaktır. Bu gençlerimizi tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyoruz. Öğrencilerimize diyorum ki; Malatya dışına çıkacaksınız, eğitiminizi orda tamamlayacaksınız ama memleketiniz, ilçenizi, ailenizi kesinlikle unutmayın. İleride bekli bürokrat olacaksınız, yönetici olacaksınız. Eliniz sürekli memleketinizin üzerinde olsun, memleketinizin kalkınmasına destek olun. Biz sürekli milletvekili ve belediye başkanlarımızla sizin yaşadığınız ortamda rahat etmeniz için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. inşallah bundan sonra da sizler de tatil dönemlerinde Malatya’ya geldiğinizde siz öğrencilerimizi belediyemizde ağırlayacağız. Sorun ve problemler varsa ise bu sorun ve problemleri giderme adına sürekli sizlerle beraber olacağız. Allah sizlere ve ailelerinize hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerin teşvik edilmesi noktasında önemli bir program”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Öğrencilerin teşvik edilmesi, takdir edilmesi noktasında gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok önemli. Yüksek öğretim kurumları sınavında ilk 10 bine girmek önemli bir başarıdır. Bu başarıyı yakalayan öğrencileri tebrik ediyorum. Bu başarıda katkıları olan anne babaları ve öğretmenleri de ayrıca tebrik ediyorum. Gidecekleri okullarda başarının en üst seviyesine ulaşıp kendinize ailenize toplumunuza ve milletinize yararlı bir birey olmanızı temenni ediyorum başarınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.



Malatya’da inceleme gezisinde bulunan ve gençlerle düzenlenen programa katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da, “Malatya’dan Balıkesir’e Battalgazi’nin şehri kayısı diyarı Malatya’yı bir gönül köprüsü kurmak amacıyla bugün burada misafiriz. Öncelikle öğrencilerimiz çok şanslı. Öğrencilik hayatlarında başarılar diliyorum. Böyle güzel evlatlar yetiştirdikleri için ailelerini tebrik ediyorum belediye başkanımıza da bu imkanı sağladığı için hem sizlere hem bizlere teşekkür ediyorum.” dedi. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, “Öncelikle Battalgazi Belediye başkanımıza bize bu güzel mekanı kandırıp gençlerimizle buluşmamızı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum hem Malatya’yı hem de Türkiye’yi çok güzel bir şekilde temsil edeceğinize canı gönülden inanıyorum. Başkanımıza ve ekibine bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

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