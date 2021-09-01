Sadıkoğlu: “Salgına rağmen, reel sektör çalışmaktan vazgeçmedi”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Salgının ekonomik etkisi tüm dünyada devam ederken yüzde 21,7’lik büyüme memnuniyet vericidir. Rakamlar salgına rağmen, reel sektörün çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmediğini gösteriyor” dedi.



2021 yılı ikinci çeyrek büyümenin, baz etkisinin de desteğiyle beklentilere paralel 21,7 olarak açıklandığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Bu yılın nisanhaziran dönemine ilişkin ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verileri TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, salgının ekonomik aktiviteye darbe vurduğu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüdü. Ramazan ayını da kapsayan bu yılın ikinci çeyreğinde korona virüs önlemleri kapsamında bir dönem yaşadığımız tam kapanmaya rağmen 2020 yılı aynı dönemdeki baz etkisi de dikkate alındığında, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin ciddi bir büyüme göstereceğini bekliyorduk” dedi.

Büyümenin motorunun sanayi ve yeni yatırımlar olduğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “Korona salgınının ekonomik etkileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ederken yüzde 21,7’lik büyüme memnuniyet vericidir. Ekonomik büyümenin ana sürükleyicilerinin ılımlı iç talep ve güçlü ihracat performansına bağlı olarak yıllık yüzde 40,5 büyüyen sanayi sektörü ve yeniden açılmalara bağlı olarak yıllık yüzde 45,8 büyüyen hizmetler sektörleri olduğu görülüyor. Rakamlar salgına rağmen, reel sektörün çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmeyerek yaralarını sarma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Eğer Covid kaynaklı küresel ya da yerel bir ekonomik şok etkisi olmazsa büyüme bu doğrultuda ilerleyecektir. Yılın geri kalanında iç talepte bir miktar yavaşlama olsa bile, son aylarda güç kazanan ihracat performansı ve yılbaşından bu yana yaşanan büyüme gerçekleşmesi dikkate alınırsa, 2021 yılı GSYH büyümesinin yüzde 8 ve üzeri seviyelere ulaşması sürpriz olmayacaktır. Şunu net bir şekilde ifade edebilirim, ülkemiz salgın sürecinin oluşturduğu yeni konjonktürde en iyi şekilde üreten ve ihracat yapan ülke olarak yerini almalıdır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu hedef doğrultusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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